Hollanda, AB'nin Türkiye ile Gümrük Birliği güncellemesini bloke edecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “derhal tahliye edilmeli” kararlarına rağmen halen cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala ve eski HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili Avrupa Konseyi’nde Ankara aleyhinde yürütülen ihlal süreci devam ediyor.







Bu kapsamda AB ülkeleri arasında bulunan Hollanda’dan ilk somut yaptırım geldi. Hollanda parlamentosu, AİHM kararlarına uyulmamasına tepki olarak AB’nin Türkiye’yle Gümrük Birliği güncellemesi yapmasını bloke edecek tasarıyı kabul etti.





Türkiye, AB’den Gümrük Birliği’nin güncellenmesini talep ediyordu.





T24’ün haberine göre Hollanda milletvekili Kati Piri’nin girişimiyle Hollanda Parlamentosu’nda Türkiye aleyhine karar çıktı.





Hollanda milletvekili Kati Piri, haberi X hesabından şöyle duyurdu:





“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararları uygulanmadan Türkiye ile gümrük birliği modernizasyonu mümkün değil. Hollanda parlamentosu önergemi AB Konseyi öncesinde kabul etti.”





HAKAN FİDAN HOLLANDA’YA GİDİYOR

Yerel seçim sonrası yandaş gazeteci Abdulkadir Selvi, AKP’de reform talep ederken, “Gezi tutuklusu Osman Kavala’nın tutuklu kalmasının AKP’ye ne faydası var?” diyerek Kavala’nın serbest kalması gerektiğine dikkat çekmişti. Selvi’nin bu yazısına MHP’li isimlerden tepki yağmıştı.





Böyle bir ortamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Wittenburg Konferansı’nın 10’uncu Toplantısı kapsamında 19 Nisan’da Hollanda’ya gidecek. Bakan burada aralarında Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin de yer aldığı çeşitli konuları görüşecek.