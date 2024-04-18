Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü dondurma Magnum ile ilgili şok iddialar: İki Ülkede toplatılıyor /18 Nisan 2024 16:46

Ünlü dondurma Magnum ile ilgili şok iddialar: İki Ülkede toplatılıyor

Unilever, İngiltere ve İrlanda'da plastik ve metal içerebilir riskiyle Magnum bademli dondurmalarını geri çağırıyor.

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İngiliz şirketi Unilever, içinde plastik ve metal parçaları olabileceği endişesi nedeniyle bir grup Magnum dondurmasının toplatılması çağrısı yaptı. Gıda güvenliği gözlemcisi, tüm perakende mağazalarda duyurular asılacağını söyledi. Konuyla ilgili Magnum Türkiye'den "İngiltere ve İrlanda'da üretilen Magnum Badem ürününde kısıtlı sayıdaki serisinde yaşanan durum, Türkiye’de üretilen ve satılan hiçbir Magnum ürünü için bir sorun teşkil etmemektedir." açıklaması geldi.

DailyMail gazetesinde yer alan habere göre şirket, Magnum Bademli dondurma çubuklarını, "olası plastik ve metal varlığı şüphesi" nedeniyle acil olarak geri çağırdı.

Gıda Standartları Ajansı, dondurmaların yemek için güvenli olmadığını açıkladı. Ürünü satın alan müşterilere "yememeleri" çağrısında bulunuldu. Gıda güvenliği gözlemcisi, dondurma satan perakende mağazalarda müşterilere ürünün neden toplatıldığını anlatan yazılar asılacağını ifade etti.

Konuyla ilgili iddiaların ardından Magnum Türkiye'den açıklama geldi:


"Çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Magnum Badem ürünlerinin metal içerebileceği endişesiyle toplatılmasına” dair haberlere istinaden, konuya netlik getirmek üzere açıklamamızı bilgilerinize sunmak isteriz.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Türkiye Magnum ürünleri için herhangi bir risk söz konusu değildir. Türkiye’de piyasada bulunan tüm çubuklu Magnum ürünlerimizi Çorlu ve Konya fabrikalarımızda uluslararası gıda standartlarında, son teknoloji ile donatılmış tesislerimizde tüm sağlık ve hijyen tedbirleri sağlanarak el değmeden üretiyoruz. Halihazırda Türkiye’de üretilen ve satılan ürünlerimizde söz konusu türde bir risk bulunmamakta olup, herkesi güvenle yiyebilecekleri gıdalarla buluşturmaya devam ediyoruz.

İngiltere ve İrlanda'da üretilen Magnum Badem ürününde kısıtlı sayıdaki serisinde yaşanan durum, Türkiye’de üretilen ve satılan hiçbir Magnum ürünü için bir sorun teşkil etmemektedir."
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