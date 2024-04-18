Samanyolu Haber /Gündem / Park ihlalini yapan AKP'li vekili ifşa ettiler, hapis cezası aldılar /18 Nisan 2024 16:44

Park ihlalini yapan AKP'li vekili ifşa ettiler, hapis cezası aldılar

Yalova’da yaşayan Recep Adıgüzel, AKP Milletvekili Meliha Akyol’a ait lüks otomobilin park yasağını ihlal etmesi üzerine polisi arayarak şikayetçi oldu. Canlı yayın açarak Akyol’un aracının yanlış yere park edilmesini canlı yayın yaparak protesto eden Berkant Fitoz ve Recep Adıgüzel, hem hapis hem para cezası aldı.

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Yalova’da yaşayan Recep Adıgüzel, AKP Milletvekili Meliha Akyol’a ait lüks otomobilin park yasağını ihlal etmesi üzerine polisi arayarak şikayetçi oldu.

"KANUNLAR HANİ HERKESE EŞİTTİ"
Adıgüzel 1 saat 45 dakika boyunca protesto amaçlı canlı yayın yaptı. Yayında, “Geçtiğimiz cumartesi günü tam burada köprüde, bir esnaf arkadaşımıza 10 bin lira ceza kesildi. Ceza yazan polis, ‘Kanunlar herkese eşittir’ dedi. Bugün de vekilin arabası burada duruyor. Adaletin herkese eşit işlemesi lazım. 1.5 saattir bekliyorum bir tane trafik polisi gelip de ceza yazamadı. 20 kişi aradı bir tane trafik polisi getirtemedik. Adaleti bekliyorum. Eşitlik ise herkese eşitlik” demişti.

HAPİS VE PARA CEZASI
Berkant Fitoz ve Recep Adıgüzel hakkında açılan davada mahkeme, polislerin aralarındaki konuşmayı kaydettikleri gerekçesiyle, “kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak” suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay ve 17 bin 900 TL’lik vekalet ücretinin kendilerinden tahsiline karar verdi.

Recep Adıgüzel, karara itiraz edeceklerini, adalet beklerken ceza aldıklarını söyledi.
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