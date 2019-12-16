Hollanda, gizli bilgileri MİT’in eline geçenlere oturma izni verdi

Hollanda ve Almanya’nın Ankara Büyükelçilikleri adına, bu ülkelere iltica başvurusu yapan kişilerin hukuki durumu hakkında Türkiye’de araştırma yapan avukat Yılmaz S. Ankara’da tutuklandıktan sonra o güne kadar sığınma başvurusunda bulunan herkese oturma izni verdi.







Hollanda buna gerekçe olarak, avukat Yılmaz S.’de bulunanlara ait gizli kişisel bilgilerin Milli İstahbarat Teşkilatı'nın (MİT) eline geçmesini gösterdi.





YILMAZ S.'NİN OFİSİNDE BULUNAN İLTİCA DOSYALARINA EL KONULDU





Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi, “casusluk” suçlamasıyla Eylül ayında tutuklanan Avukat S.’deki bilgilerin, Türk güvenlik birimlerinin eline geçtiğini bildirdi.





Yılmaz S.’nin ofisinde, Hollanda ve Almanya’da iltica başvurusunda bulunan kişilerin bilgilerini içeren dosyalar bulunuyordu.





Hollanda medyasına göre, IND tarafından sığınma başvurusu yapanlara gönderilen mektupta, gizli kişisel bilgilerinin Türkiye’nin elinde olduğu vurgulandı.





Hollanda bu sebeple şahsi bilgilerinin korunacağı taahhüdünde bulunduğu ilticacılara oturma izni verdi.





IND, Türk makamları tarafından ele geçirilen dosyaların ‘sınırlı sayıda’ olduğunu bildirdi. Ancak rakam vermedi.





SIĞINMA BAŞVURULARI REKOR DÜZEYDE ARTTI

Hollanda’ya 2015 yılında Türkiye’den 56 iltica başvurusu yapılırken, 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra bu sayı 235’e çıktı.





2017’de 481 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hollanda’dan sığınma talep etti.





2018’de ise, büyük çoğunluğu Hizmet Hareketi mensubu bin 382 kişi sığınma başvurusunda bulundu.





Bu yılın ilk 11 ayında Hollanda’dan sığınma talep eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı ise bin 159 oldu.