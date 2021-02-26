Hollanda Parlamentosu da, ''Uygurlar’a ‘soykırım uygulanıyor'' dedi

Belçika, Fransa, İsveç ve İngiltere gibi AB’ye üye devletlerde Çin’in Uygurlara karşı durumu soykırım olarak tartışılırken, Hollanda Meclisi, Avrupa’da Çin’i soykırımla suçlayan ilk parlamento oldu.
Uygur kökenli Alerk Ablikim Hollanda Devlet Televizyonu NOS’a yaptığı açıklamada Hollanda’nın bu adımı atmasını AB ülkeler arasında “güzel ve harika” bir gelişme olarak değerlendirdi. Ablikim “Hollanda parlamentosunun Uygurlara karşı yapılanı soykırım olarak tanıması bize moral ve motivasyon oldu.” dedi.
Hollanda’da yaşayan Alerk Ablikim’e göre, Temsilciler Meclisi’nin insan hakları ihlallerini soykırım olarak tanıması, Çin’e yönelik yaptırımların kapısını açacak.
ÇİN ÇALIŞMA KAMPLARINDA BİR MİLYONDAN FAZLA UYGUR VAR
Halihazırda bir milyondan fazla Uygur’un çalıştırıldıkları Çin hapishane kamplarında bulunduğu tahmin ediliyor.
Gözaltı merkezlerinde Müslümanlara sistematik olarak kötü muamele edildiği raporlar yansıdı. Bunun hangi ölçekte gerçekleştiği belli değil. Uygurlar, kamplarda zorla kısırlaştırma olduğunu belirtiyor. Son zamanlarda BBC, yeniden eğitim kampı muhafızları ve Uygur kadınlarıyla röportajlar yayınladı. İngiliz yayıncıya, hapishane kamplarındaki kadınların sistematik olarak istismara uğradığını söylediler. Amerika’ya kaçan Tursunay Ziawudun, BBC’ye yaptığı açıklamada, her gece kadınların hücrelerden alınıp maskeli Çinli erkekler tarafından tecavüze uğradığını söyledi. Ziawudun’a göre, iki veya üç erkeğin ona birkaç kez cinsel tacizde bulunduğu toplu tecavüz de vardı sözlerine yer verdi.
ABD UYGURLARIN KADERLERİYLE İLGİLİ ULUSLARARASI BİR SORUŞTURMA İSTİYOR
Amerika Birleşik Devletleri, Uygurların kaderiyle ilgili uluslararası bir soruşturma istiyor ve Çin’deki 2022 Kış Olimpiyatlarını boykot etme çağrıları giderek yükseliyor. Örneğin, Demokrat 66 Partisi oyunların başka bir ülkeye taşınmasını savunuyor. Mecliste de bunun lehine bir çoğunluk olup olmadığı belli değil.
UYGUR KADINLARA KISIRLAŞTIRMA FAALİYETLERİ VE TECAVÜZLER
Hollanda’ya sığınan ve hikayesini Hollanda devlet Televizyonu NOS’a açıklamada bulunan bir bayan zorla kısırlaştırma merkezlerinin oluşturulduğunu, annelik haklarının ellerinden alındıklarını işkence insanlık dışı uygulamaların uygulandığını anlattı.
Bu arada Çin, Batı’nın Uygurlara yönelik araştırmalardan memnun olmadığını, bu haftanın başlarında, Avrupa Birliği’nin yabancı koordinatörü Josep Borrell, Çin’den bağımsız bir BM müfettişinin ihlalleri araştırmasına izin vermesi çağrısında bulundu. Ancak Pekin ne Sincan’a ne de Tibet ve Hong Kong’daki duruma müdahale etmemeli çağrısını yineledi. Çin BM elçisi Chen Xu dün Pekin aleyhindeki söylemleri ise “asılsız iddialar” olarak niteledi.