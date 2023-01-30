Hollanda, suyun altına inşa ettiği dev bisiklet garajıyla yine herkesi şaşırttı

Görünen o ki, Dünya çapında emisyonları azaltma hedefine varmak için kimse Hollandalılar kadar çok çalışmıyor.





Amsterdam şehri, şehirde bol miktarda kullanılan bisikletlerin park edilebilmesi için sualtına bisiklet parkı inşa ediyor. Bu sayede hem kaldırımlar ve yol kenarlarında bulunan bisiklet kilitleme alanları ortadan kalkacak, hem de bisikletlilerin araçlarını güvenle park etmeleri kolaylaşacak.



