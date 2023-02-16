Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda televizyonlarının ortak yayınında depremzedeler için 89 milyon euro toplandı /16 Şubat 2023 10:59

Hollanda televizyonlarının ortak yayınında depremzedeler için 89 milyon euro toplandı

Hollanda’da Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için toplanılan bağış, ortak televizyon yayını sonrası 89 milyon euroya yaklaştı. Ortak yayın öncesi bu miktar 28,6 milyon euroydu.

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Ülkedeki 11 STK’nin ortaklaşa düzenlediği Giro555 isimli yardım organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda televizyon ve radyonun yayınladığı ‘ulusal eylem günü’nde toplam bağış miktarının 88 milyon 921 bin 468 avroya ulaştığı belirtildi.

Kampanyaya destek olmak için binlerce işletmenin bugünkü hasılatını depremzedelere bağışladığı kaydedilen açıklamada, çok sayıda sanat eserinin açık artırmayla satılarak gelirin Giro555 hesabına yollandığı ifade edildi.

Yayınlarda Karsu ve Hadise de yer aldı
Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez ve Hadise’nin de yer aldı canlı yayınlara çok sayıda Hollandalı sanatçı ve ünlü isim katıldı.

Hatay’da 16 yakınını kaybeden müzisyen Karsu Dönmez, canlı yayında, Neşet Ertaş’ın, “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” adlı türküsünü seslendirdi.

Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, “Neredesin sen?” diye sesli mesaj bıraktığını anlattı. O nedenle kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini söyledi.

Stüdyoda gelen yardım telefonlarına cevap veren ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımda gurbetçi bir ailenin kızı olarak Avrupa ile Türkiye arasında köprü olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Hadise, “Acımız büyük, zor günlerden geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarabiliriz” dedi.

Toplanan bağışların, kampanyayı yürüten 11 ulusal ve uluslararası STK tarafından Türkiye ve Suriye’deki depremzedelerin gıda, su, ilaç ve barınma ihtiyaçları için kullanılacağı vurgulandı.

Hollanda Başbakanı Mart Rutte de Twitter’dan paylaştığı videoda insanları Giro555 kampanyasına katılmaya davet etti.
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