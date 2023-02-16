Nükleer silahlar depolardan çıkartıldı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Norveç istihbaratı, 30 yıl sonra ilk kez nükleer silahlara sahip Rus gemilerinin denize indirildiğini duyurdu.





Ukrayna’da süren çatışmalara Batılı devlerlerin ve NATO’nun yaptığı askeri yardımların dozu arttıkça, Rusya sahip olduğu her türlü silahı caydırıcılık amacıyla kullanabileceğini gösteren adımlar atıyor.





Politico.eu'nun haberine göre Norveç İstihbaratı tarafından hazırlanan son verilerde, Sovyet döneminde, Kuzey Filosunun savaş gemileri düzenli olarak taktik nükleer silahlarla denize açılıyordu ancak Soğuk Savaş'tan bu yana böyle bir vaka olmamıştı.





Aynı zamanda Norveç istihbaratı, Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından "nükleer silahların Rusya için öneminin önemli ölçüde arttığını" iddia ediyor.





Hazırlanan Raporda, nükleer potansiyel yoğunluğunun Kuzey Filosunun denizaltılarında ve yüzey gemilerinde bulunduğu belirtilerek "Nükleer silahlar, NATO ülkelerinin katılabileceği operasyon seçeneklerinde özellikle ciddi bir tehdit oluşturuyor" vurgusu yapılıyor.





Daha önce İsveç Savunma Bakanlığı'nın Rusya tarafından gerçekleştirilebileceği iddia edilen bir nükleer saldırı için hazırlık yaptığı ve böyle bir durumda "bir dizi önlem" aldığı aktarılmıştı. Ülkenin Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Mikael Klasson, bu tür eylemleri Moskova'nın "söylediklerini yapmak gibi hoş olmayan bir alışkanlığı" olduğunu söyleyerek açıkladı.





Aralık ayında Başkan Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer silahlarının ülkenin savunması için caydırıcı olduğunu söyledi. Moskova'nın nükleer silahlara sahip olmanın getirdiği tüm sorumluluğun farkında olduğunu ve "onları ortalıkta sallamayacağını" vurguladı.