Samanyolu Haber /Gündem / 78 kişiye mezar olan binanın kolonları kesilmiş, yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verilmiş! /16 Şubat 2023 11:13

78 kişiye mezar olan binanın kolonları kesilmiş, yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verilmiş!

Enkaz altında olduğu düşünülen en az 35 kişiye ise henüz ulaşılamadı

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Antakya’daki Farklı Yaşam Rende Sitesi'nde yer alan blokların yıkılmasıyla ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. 78 kişiye mezar olan binaların kolonlarının kesildiği ve bununla ilgili yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin dört blokundan ikisi yıkıldı. Yıkılan binalarda son belirlemelere göre 78 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altında olduğu düşünülen en az 35 kişiye ise henüz ulaşılamadı. İki bloku yıkılan sitede kolonların kesildiği ve bununla ilgili yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, suç duyurusunda bulunan Avukat Coşkun Atılğan, yaptığı açıklamada, “Binanın altına daha kreş yapılmadan tüm kurumları uyardım, yanıt alamadım” dedi. Atılgan, şunları aktardı:

Kolonları kesip kreş yapmışlar
“Rende’de kalan blokların alt katındaki kolonların birçoğunun kesildiğini ve buraya kreş açılacağını öğrendik. Bunun üzerine Mayıs 2016’da Antakya Belediyesi’ne buraya ruhsat verilmemesi için başvuruda bulunduk, kontrole bile gidilmedi. Bloklardaki 144 aileyle konuştuk ve dedik, ‘O kadar çok kolon kesildi ki depreme bile gerek kalmadan binalar yıkılabilir’. Ailelerden de şikâyette bulunanlar oldu. Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Hatay Valiliği’ne başvuruda bulunduk, oradan da ses çıkmadı. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, üç kere kendim gittim, ifademize bile başvurulmadı. Uyardığımız o iki blok da yıkıldı. İnsanlar göz göre göre ölüme gitti.”

 
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