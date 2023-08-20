Hollanda ve Danimarka'dan Ukrayna'ya F-16

Hollanda ve Danimarka Ukrayna'ya son teknoloji F-16 uçakları hibe edeceklerini resmen ilan etti.





Açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Hollanda'yı ziyareti sırasında yapıldı. Eindhoven kentindeki hava üssünde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile biraya gelen Zelenskiy sosyal medya hesabından "42 jet. Ve bu daha başlangıç" diye açıklama yaptı.





Rutte, uçakların teslim zamanının, Ukraynalı pilotların eğitim sürecinin tamamlanmasına bağlı olduğunu belirtti. Rutte önümüzdeki ay değil ama en kısa sürede teslimatı yapmayı umduklarını kaydetti.





F-16 desteğinn Ukrayna ordusuna ve sivillere yeni bir motivasyon ve güven sağlayacağını belirten Zelenskiy, "Ukrayna ve tüm Avrupa için yeni sonuçlar doğuracağından eminim" dedi.





Danimarka da bir açıklama yaparak Ukrayna'ya F-16 hibe etmeyi kabul ettiklerini duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Danimarka diğer ülkelerin de koalisyona katılması ve Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine katkıda bulunması için çalışacaktır" denildi.





Ukrayna'ya F-16 tedariki amacıyla Hollanda ve Danimarka'nın öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi Mayıs ayında kabul etmişti.





F-16'lar ABD yapımı olduğu için uçakların Ukrayna'ya sevkiyatına Washington'ın onay vermesi gerekiyordu.



