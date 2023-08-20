Türkiye’de sınır güvenliği tartışmaları sürerken bir göçmen kaçakçısı, kurdukları rüşvet ağı sayesinde TIR dolusu göçmenleri elini kolunu sallayarak nasıl huduttan geçirdiklerini anlattı.









Gazeteci Ruşen Takva’nın sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kaçakçı “Van’da 6 ay boyunca çalıştığımız bir karakol vardı. Biz o karakoldan bir rütbeliyi, karakol komutanını ayarlamıştık. Her geçişimizde 50 bin TL veriyorduk. Günde iki sefer o yolu kullanıyorduk. Daha sonra ikimiz de tutuklandık.” ifadelerini kullandı.



