Türkiye’de sınır güvenliği tartışmaları sürerken bir göçmen kaçakçısı, kurdukları rüşvet ağı sayesinde TIR dolusu göçmenleri elini kolunu sallayarak nasıl huduttan geçirdiklerini anlattı.
Gazeteci Ruşen Takva’nın sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kaçakçı “Van’da 6 ay boyunca çalıştığımız bir karakol vardı. Biz o karakoldan bir rütbeliyi, karakol komutanını ayarlamıştık. Her geçişimizde 50 bin TL veriyorduk. Günde iki sefer o yolu kullanıyorduk. Daha sonra ikimiz de tutuklandık.” ifadelerini kullandı.
Karakol komutanına her geçişlerinde para verdiklerini söyleyen kaçakçı, yakalandıkları anı ve mahkemede yaşadıklarını anlattı.
ASKER DE KAÇAKÇI DA 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDILAR: İHRAÇ EDİLEN ASKER TAKSİCİLİK YAPIYOR
Günde kamyonlar 70-80 mülteci geçirdiğini anlatan göçmen kaçakçısı, mahkemede karakol komutanıyla işbirliği yaptığı söylediğini bunun da kamera kayıtları ve banka dökümleriyle ortaya çıktığını kaydetti. Askerin de kendisinin de 3 yıl 9 ay hapis cezası aldığını söyleyen kaçakçı, askerin ise görevden alındığı Van'da taksicilik yaptığını kaydetti.
RÜTBELİYE TIR BAŞINA 50 BİN TL RÜŞVET
Rüşvet tarifesini de anlatan kaçakçı, aracın cinsine göre tarifenin de değiştiğini ileri sürdü.
Bir TIR'la 150 insanın taşındığını ve 50 bin TL rüşvet verdiklerini söyleyen göçmen kaçakçısı, rütbeli askere verdikleri rüşvet kadar kendilerine de para kaldığını söyledi.