Hollywood'da grev kararı: Yapımlar tehlikede

Film ve televizyon yazarlarını temsil eden Writers Guild of America (WGA), Walt Disney Co ve Netflix Inc gibi yapım şirketlerinden daha yüksek ücret talep etmelerine rağmen anlaşmaya varamayınca, 15 yıl aradan sonra ilk kez grev kararı aldı.





WGA, New York, Los Angeles ve diğer bölgelerde yaklaşık 11 bin 500 yazarı temsil ediyor. Yazarlar, Salı öğleden sonra Hollywood stüdyolarının önünde gösteri yapmaya hazırlanıyor.