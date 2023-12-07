Horozların 'vakitsiz' ötme hakkı yasalaştı

Yeni 'kırsal alan sesleri ve kokuları yasası' mevcut çiftliklerin bölgeye yeni gelen sakinlerden daha fazla korunmasını amaçlıyor.
Fransız parlamentosu, komşular arasındaki çatışmaları sınırlamayı ve "yeni kırsal bölge sakinlerinin" çiftçilere karşı "kötü niyetli" davalar açmasını önlemeyi amaçlayan bir yasayı kabul etti.
İktidardaki çoğunluk milletvekili Nicole Le Peih tarafından sunulan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti tarafından desteklenen yasa tasarısı 12'ye karşı 78 oyla kabul edildi ve Senato'ya oylanması için gönderildi.
Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Bu yasa, işleri sadece bizi beslemek olan çiftçilere karşı kötü niyetli davalara son verecek. Bu sağduyulu bir teklif, çiftçilerin sağduyusu" dedi.
Fransa ve komşu ülkeler, köylülerle yeni komşuları arasında uzun bir çatışma geçmişine sahip.
BFM TV'ye göre, şu anda yaklaşık 500 çiftçi, çiftliklerinden yayılan gürültü veya kokulardan rahatsız olan komşuları tarafından açılan davalarla karşı karşıya.
2019 yılında, Yeni Aquitaine bölgesindeki Saint-Pierre-d'Oleron adasında yaşayan horoz Maurice'in susturulması için açılan davayı sahibinin kazanmasının ardından 'zamansız' ötmeye devam etmesine izin verilmişti.
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Yeni yasa daha geniş kapsamlı olup, hiçbir sakinin, kendisi gelmeden önce orada çalışan çiftçilerin faaliyetlerine karşı çıkmak için yasayı kullanamayacağını öngörüyor.
Yani yeni komşu kendisinden önce yürütülen bir faaliyetten rahatsız olursa, şikayette bulunamayacak.