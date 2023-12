2023 yılında Wikipedia'da en çok ne arandı?

Neden ChatGPT ilk sırada?





Peki İngilizce Wikipedia'da bu yıl en fazla tıklanan 25 madde neler?

Vikipedi'ye ev sahipliği yapan kâr amacı gütmeyen Wikimedia Vakfı, İngilizce'de 2023 yılının en çok aranan konularını içeren geçici verileri yayınladı.28 Kasım'a kadarki veriler işlenerek oluşturulan listenin güncellenmiş durumunun ise 3 Ocak 2024 tarihinde yayınlanacağını belirten Wikimedia, yaklaşık 50 milyon defa tıklanan ChatGPT makalesinin yılın en popüler konusu olduğunu belirtti.İkinci sırada her sene podyumda yer bulmayı başaran 'yılın hayatını kaybedenler listesi' yer alırken dünyaca ünlü Amerikan yapımı 'Friends' dizisinin oyuncularından Matthew Perry ve Elvis Presley'in tek kızı Lisa Marie Presley'nin ölüm haberleri de bu sayfanın daha da ilgi görmesinde önemli rol oynadı.Bu yıl 84 milyardan fazla görüntülenen İngilizce Wikipedia'da podyumu tamamlayan başlık ise Dünya Kriket Şampiyonası oldu."ChatGPT, Wikipedia verileri üzerinde eğitilen ve insanların sorularını yanıtlamak için Wikipedia projelerinden büyük miktarda içerik çeken yapay zeka araçlarından biri" diyen Wikimedia Vakfı'nın baş iletişim sorumlusu Anusha Alikhan, durumdaki 'ironik noktayo' vurguluyor ve "Milyonlarca insanın ChatGPT hakkında bilgi edinmek için Wikipedia'ya gitmesi ilginç bir durum." yorumunda bulunuyor.1. ChatGPT: 49 milyon 490 bin 406 sayfa görüntüleme2. 2023'teki ölümler: 42 milyon 666 bin 860 sayfa görüntüleme3. 2023 Kriket Dünya Kupası: 38 milyon 171 bin 653 sayfa görüntüleme4. Hindistan Premier Ligi: 32 milyon 12 bin 810 sayfa görüntüleme5. Oppenheimer (film): 28 milyon 348 bin 248 sayfa görüntüleme6. Kriket Dünya Kupası: 25 milyon 961 bin 417 sayfa görüntüleme7. J. Robert Oppenheimer: 25 milyon 672 bin 469 sayfa görüntüleme8. Jawan (film): 21 milyon 791 bin 126 sayfa görüntüleme9. 2023 Hindistan Premier Ligi: 20 milyon 694 bin 974 sayfa görüntüleme10. Pathaan (film): 19 milyon 932 bin 509 sayfa görüntüleme11. The Last of Us (TV dizisi): 19 milyon 791 bin 789 sayfa görüntüleme12. Taylor Swift: 19 milyon 418 bin 385: sayfa görüntüleme13. Barbie (film): 18 milyon 51 bin 77 sayfa görüntüleme14. Cristiano Ronaldo: 17 milyon 492 bin 537 sayfa görüntüleme15. Lionel Messi: 16 milyon 623 bin 630 sayfa görüntüleme16. Premier Lig: 16 milyon 604 bin 669 sayfa görüntüleme17. Matthew Perry: 16 milyon 454 bin 666 sayfa görüntüleme18. Amerika Birleşik Devletleri: 16 milyon 240 bin 461 sayfa görüntüleme19. Elon Musk: 14 milyon 370 bin 395 sayfa görüntüleme20. Avatar: Suyun Yolu: 14 milyon 303 bin 116 sayfa görüntüleme21. Hindistan: 13 milyon 850 bin 178 sayfa görüntüleme22. Lisa Marie Presley: 13 milyon 764 bin 7 sayfa görüntüleme23. Galaksinin Koruyucuları Cilt 3: 13 milyon 392 bin 917 sayfa görüntüleme24. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: 12 milyon 798 bin 866 sayfa görüntüleme25. Andrew Tate: 12 milyon 728 bin 616 sayfa görüntülemeOcak 2001'de faaliyete geçen Vikipedi, "Wikipedians olarak bilinen gönüllüler topluluğu tarafından yazılan ücretsiz içerikli bir çevrimiçi ansiklopedi" olarak tanımlanıyor.