Hükümete ücretsiz maske sorusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ücretsiz dağıtılan maskelerler ilgili Meclis’e soru önergesi verdi.







CHP’li Tanrıkulu, verdiği soru önergesinde, “Maskelerin koruyucu vasıflarını garanti altına alacak özellikte üretilmesini sağlayacak şartnameye uygun olup olmadığı kim ya da kimler tarafından denetlenmektedir?” diye sordu.





Tanrıkulu, Sağlık Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:





“Sosyal medyada görüldüğü üzere Koronavirüs salgını sebebiyle takılan maskelerden nefes verildiğinde çakmağın sönmesi ve maskelerin içinden parfüm vb. sıkıldığında dış tarafa akması gibi paylaşımlar göz önünde bulundurulduğunda, kod karşılığında eczanelerden temin edilen maskelerin koruyucu olmadığı iddiaları doğru mudur?





Maske üzerinde bulunan telin gerekliliği nedir?





Kod karşılığında eczanelerden alınan maskelerin ihale şartnamesini kimler hazırlamaktadır?





Bahse konu şartname Bilim Kurulunun onayına sunulmuş mudur? Sunulmamış ise, gerekçesi ve izahı nedir?





Maskelerin koruyucu vasıflarını garanti altına alacak özellikte üretilmesini sağlayacak şartnameye uygun olup olmadığı kim ya da kimler tarafından denetlenmektedir?





Maskelerin bir bölümünün askeri dikimevlerinde üretildiği göz önüne alındığında, 3 milyondan fazla maskenin piyasaya sürüldüğü iddiası doğru mudur?





Kod karşılığında eczanelerden temin edilen maskelerin adet bazında üretim maliyeti ne kadardır?





E-Devlet şifresi ve adına kayıtlı telefonu bulunmayan vatandaşlarımız için maske temini hangi kanallar aracılığıyla yapılmaktadır?





Sığınmacılar, mülteciler ve çalışma izni bulunan yabancı uyruklu kişilerin maske temini hangi kanallar aracılığıyla yapılmaktadır?





Başta fırıncılar, kargo çalışanları ve şoförler olmak üzere özel sektörde çalışan vatandaşlara hızlı ve ücretsiz maske temin edilebilmesi için başlatılmış çalışmalar nelerdir?





22 Nisan 2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre toplam kaç maske kod karşılığı kaç kişiye teslim edilmiştir?”