Samanyolu Haber /Politika / Hulusi Akar çok fena yakalandı /24 Kasım 2022 23:25

Hulusi Akar çok fena yakalandı

Gazeteci Cevheri Güven, Hulusi Akar'ın kimyasını bozan ve Meclis ahlakına yakışmayan çıkışlarda bulunmasına sebep olan olayın perde arkasını anlattı.

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

Hatırlanacağı gibi, 22 Kasım 2022'de, Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akara arasında sert tartışmalar yaşanmıştı.

Türk askerinin kafasına çuval geçiren ABD'li komutandan 'liyakat madalyası' almasını eleştiren Çıray'a sinirlenen ve kontrolünü kaybedip küfür eden Akar, "Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy.” demişti.

İşte Gazeteci Cevheri Güven, Hulusi Akar'ı bu derece sinirlendiren ve kontrolünü kaybetmesine sebep olan olayın arka planını ve çok az kişinin bildiği gerçekleri anlatıyor.






Güven, 24 Kasım 2022 akşam saatlerinde kişisel YouTube kanalından yayınladığı videoda çok çarpıcı bilgilere yer veriyor:

İşte Hulusi Akar’a kontrolünü kaybettirip, Meclis’te küfür ettiren Lejyon Madalyasının tüm detayları:

Akar’ın asla konuşulmasını istemediği kişisel geçmişindeki 3 karanlık olay ne?
Amerikalı generalden aldığı madalya sürecini yönetmeye çalışırken Akar kendi kariyeri açısından ülke menfaatlerini nasıl hiçe saydı?
Bu süreci nasıl yönetti?
Bu konular hatırlatılınca nasıl tepki veriyor?
Akar, Necdet Özel'e kumpası nasıl kurdu?
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