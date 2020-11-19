Hürriyet Yazarından Saray'ın danışmanına sert tepki: Çakma sağlıkçı!

Demirören Medya bünyesindeki Hürriyet gazetesinin başyazarı ve iç hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüse karşı ‘adaçayı-ebegümeci’ gargarası öneren AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’na bugünkü köşe yazısında oldukça sert bir tepki gösterdi.









Yazısında koronavirüsü kast ederek, “Tarihimizin en büyük ve en ciddi sağlık tehditlerinden biriyle karşı karşıyayız” diyen Prof. Dr. Müftüoğlu, ‘eften püften çözümler’ sunan isimler arasında katılan mikrobiyoloji uzmanı olan Saraçoğlu için ‘sözde sağlıkçı’ ifadesini kullandı.





Bilimin bu kadar küçümsenmemesi gerektiğini belirten Müftüoğlu, "Geç mi kaldık?" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:





‘AYIPTIR, YAZIKTIR’





“Tarihimizin en büyük ve en ciddi sağlık tehditlerinden biriyle karşı karşıyayız. Üstelik tehdit uzadıkça uzuyor, ekonomik ve sosyal boyutlar da kazanıyor. Böyle bir durumda her zaman olduğu gibi, tabirimi hoş görün, “eften püften” çözümler sunan, bu büyük salgına “kelle paça, sarmısak-soğan” ile çözüm arayan sözde sağlıkçılar olabiliyor. Bu sözde sağlıkçılara şimdi de yolu herhangi bir tıp fakültesinin önünden bile geçmeyen “unvanlı” ve “aklı evvel” bir çakma sağlıkçı daha eklendi. O çakma sağlıkçı, şimdi de bize bu büyük salgını “ADAÇAYI-EBEGÜMECİ otu çayı” içerek savuşturabileceğimizi söylüyor. Ayıptır, yazıktır! Yapmayın, etmeyin, bilimi bu kadar küçümsemeyin! Konumuz, sorunumuz pandemi gibi ciddi ve hayati bir problemdir. Gelin böyle mühim konularda bari topa bir de siz girmeyin.”