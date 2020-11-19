Obama'nın kitabı bir günde rekor kırdı

Kitabın yayıncısı Penguin Random House imprint Crown şirketinden David Drake, "İlk gün satışlarından mutluyuz. Okurlar, Başkan Obama’nın merakla beklenen, olağanüstü yazılmış kitabına karşı heyecan duyuyorlar." ifadesini kullandı.







Obama'nın eşi Michelle Obama'nın yazdığı Becoming (Olmak) isimli eser, ilk gününde 725 bin adet ve piyasaya sürüldüğü 2018 tarihinden bu yana da toplamda 10 milyonun üzerinde satmıştı.







Kitabın raflardaki yerini almasının yanı sıra gün ortası itibariyle, "A Promised Land" Amazon.com ve Barnes & Noble.com'da talep sırasında ilk sıraya yükseldi.





Barnes & Noble CEO'su James Daunt, mağazalar zincirinde ilk günde 50 bin adet sattıklarını ve 10 gün içinde yarım milyona ulaşmayı umduklarını ifade etti.





Eski Başkan Bill Clinton'ın yazdığı My Life (Hayatım) kitabı, ilk gününde Kuzey Amerika'da 400 bin adet satmıştı.





Yine eski başkanlardan George Bush'un Decision Points (Karar Anları) isimli kitabı 220 bine ulaşmıştı.





Ancak yakın tarihte en kısa sürede satış rekoru hala Harry Potter’ın 7. kitabı Ölüm Yadigarları olarak kalmaya devam ediyor. J.K. Rowling’in kaleme aldığı kitap ilk 24 saatte 8.3 milyon kopya satmış, yıl sonunda 44 milyona ulaşmıştı.





ABD'nin 44'üncü başkanı olan Barack Obama, hatıralarını yazdığı kitabında dünya liderleriyle ilgili oldukça ilginç ifadeler kullanıyor.





Promised Land "Vadedilen Ülke" isimli otobiyografinin ikinci cildinin okuyucuyla ne zaman buluşacağı henüz bilinmiyor.





Amerika Birleşik Devletleri'nde salı günü piyasaya sürülen 768 sayfalık kitabın liste fiyatı 45 dolar olarak belirlendi