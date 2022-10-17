Samanyolu Haber /Gündem / Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a tepki: Emeviler’in anlayışını andırıyor... /17 Ekim 2022 12:03

Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a tepki: Emeviler’in anlayışını andırıyor...

Eski AK Partili Bakan Hüseyin Çelik, 41 madencinin ölümünün ardından 'kader' açıklaması yapılması nedeniyle sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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Eski Bakan Hüseyin Çelik, sosyal medya üzerinden Mehmet Akif Ersoy'un “'Kadermiş' Öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru; Belanı istedin, Allah da verdi... Doğrusu bu" dizelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan,  Amasra'da maden ocağındaki patlama hayatını kaybeden 41 işçinin ardından "Birileri dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız" demişti.

ERSOY'UN ŞİİRİNİ PAYLAŞTI
Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, isim vermeden Erdoğan'ın 'kader' açıklamasına tepki gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabından Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaşarak şunları yazdı: "Önce, en ince detayına kadar tedbir, sonra tevekkül ve takdire teslimiyet… Bizim kader anlayışımız ne yazık ki, daha çok Emeviler’in "Cebriyeci” kader anlayışını andırıyor. Çarpık kader anlayışına Mehmet Akif’in diyecekleri var"
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