Samanyolu Haber /Dünya / Hyundai: 2030'da uçan arabalar gerçek olabilir /30 Haziran 2021 11:36

Hyundai: 2030'da uçan arabalar gerçek olabilir

Önde gelen otomobil üreticisi Hyundai, 2030'un sonunda uçan arabaların gerçek olabileceğini açıkladı.

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Kentsel hava ulaşımına "çok önemli yatırımlar" yaptığını belirten şirket, uçan arabaların geleceğin bir parçası olacağını belirtti.

Güney Koreli otomobil imalatçısına göre, uçan arabalar trafik sıkışıklığının ve araç emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacak.

The Guardian'ın haberine göre, Hyundai'nin Avrupa operasyonları CEO'su Michael Cole "Bu projeyi bitirmemize biraz zaman var. Önümüzdeki on yılın ikinci yarısında kentsel hava hareketliliğinin, şehirlerdeki tıkanıklığı gidermek ve emisyonlara yardımcı olmak için büyük bir fırsat sunacağını düşünüyoruz" dedi.

Hyundai, uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber ile birlikte geliştirdiği uçan araba konseptini Ocak 2020'de Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergiledi.

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