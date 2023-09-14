Samanyolu Haber /Gündem / İBB duyurdu: Taksi dönüşümü için açılan davaya ret /14 Eylül 2023 00:40

İBB duyurdu: Taksi dönüşümü için açılan davaya ret

UKOME’de atıl hatlardaki taksi-dolmuş ve minibüslerin belirlenen özel şartları taşıyan taksilere dönüşmesi kararına dava açılarak alınan kararın hukuka uygun olmadığı iddia edilmişti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstinaf Mahkemesi'nin de birinci derece mahkemesinin kararını onadığını ve açılan davayı reddettiğini duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gökce, şu ifadeleri kullandı:

“UKOME'de atıl hatlardaki taksi-dolmuş ve minibüslerin belirlediğimiz özel şartları taşıyan taksilere dönüşmesi kararı almıştık.

*UKOME'de alınan bu karara karşı bir taksi kooperatifi dava açarak alınan kararın hukuka uygun olmadığını iddia etti.

*Davaya bakan birinci derece mahkemesi konuyla ilgili tüm esnaf odalarının olumlu görüş verdiği, dönüşüme girecek minibüslerin kura yöntemiyle belirlenmesinin hakkaniyete uygun olduğu, mevzuat hükümleri uyarınca taksi sayı ve tarifelerini belirleme yetkisinin UKOME'de bulunduğu, minibüs ve taksi – dolmuşların taksiye dönüşmesini engelleyen bir mevzuat hükmü de bulunmadığı gerekçesiyle açılan davayı reddetmişti.

DAVA REDDEDİLDİ

*Bugün itibariyle aynı gerekçelerle İstinaf Mahkemesi de birinci derece mahkemesinin kararını onadı ve açılan davayı reddetti.

Türkiye’ye emsal olacak bu karar bizi sevindirdi. Minibüs ve taksi dolmuştan dönüşerek İstanbullulara nitelikli, güvenli taksi hizmeti sunmak isteyen tüm esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun.
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