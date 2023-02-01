Samanyolu Haber /Gündem / İBB Kent Lokantası'nın 7'ncisi Sultanahmet'te açıldı /01 Şubat 2023 15:39

İBB Kent Lokantası'nın 7'ncisi Sultanahmet'te açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) düşük gelirliler, öğrenciler ve esnafa yönelik hizmete soktuğu kent lokantasının 7'ncisi Sultanahmet'te açıldı.

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Lokantanın açılışına katılan ve ilk servisi yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce hizmete giren kent lokantalarından şimdiye kadar 310 bin kişinin faydalandığını söyledi.

Kent lokantalarında sadece kadınların istihdam edildiğini belirten İmamoğlu, çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan bir grupla öğle yemeği yedi.

Kent lokantalarında 4 çeşit yemek 29 lira, meşrubat 5,5 lira, tatlı 7 lira, su 1 liradan satılıyor. Sayıları 7'ye ulaşan kent lokantaları Çapa, Bağcılar, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar, Avcılar ve Sultanahmet'te hizmet veriyor.
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