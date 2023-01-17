İBB'den 'uyuşturucu kumpası' açıklaması: Yakalanan kişilerle belediyenin ilişkisi yok

İBB'ye yönelik düzenlenen kumpasların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İSKİ Genel Müdürlüğü, üzerinde İSKİ ve İBB logosu bulunan bir araçta 112 kilo 190 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin, "Bahse konu İSKİ ve İBB logolu araç İdaremize ait olmayıp bakım-onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa ait bir araçtır." açıklamasını yaptı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İdaremizce yapılan inceleme neticesinde bahse konu İSKİ ve İBB logolu araç, İdaremize ait olmayıp bakım-onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa ait bir araçtır. Ayrıca araçta yakalanan şahıslar, İSKİ'nin ya da yüklenici firmanın çalışanı değildir. Konu hakkında gerekli yasal takibat Hukuk Müşavirliğimizce başlatılmış olup süreç İdaremizce takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.







NE OLMUŞTU?

İstanbul Başakşehir'deki bir adreste, üzerinde İBB logosu, İSKİ ibaresi ve "Bakım Onarım Aracı" yazısı bulunan kapalı kasa kamyonetten başka bir araca kolilerin taşındığı belirlenmiş, polis kolilerin içerisine gizlenmiş 112 kilo 190 gram esrar ele geçirmişti. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.







