İbrahim Kalın'dan Ermenistan ile normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan ile normalleşmeye olumlu baktıklarını açıkladı.





Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum Programın'da katılan Kalın, "Karabağ'ın özgürleştirilmesi tamamen bir kazanımdır Azerbaycan topraklarının bütünlüğünü korumak açısından. Bu süreç zarfında Azerbaycan hep sorumlu hareket etti. Saldırgan tutum içerisinde olmadı, uluslararası hukuka göre hareket etti. Haklı olarak elde edilmiş bir zafer var. Burada Türkiye'nin katkısı, iş birliği hep diyoruz ya 'İki devlet, tek millet' bunun örneklerinden bir tanesi oldu" dedi.





'KARABAĞ MESELESİNDE HALEN ÇÖZÜLMESİ GEREKEN BAZI KONULAR VAR'





Kalın, Ermenistan ile normalleşmeye olumlu baktıklarını ifade ederek, "Biz prensipte Ermenistan'la normalleşmeye olumlu bakıyoruz. 1992'de bizim Ermenistan ile diplomatik ilişkilerimizi sonlandırmamızın ve sınırı kapatmamızın temel sebebi Karabağ'ın işgal edilmesiydi. Şimdi bu sorun çözüldüğüne göre Ermenistan ile normalleşmemizin önünde bir engel yok aslında. Fakat Karabağ meselesinde halen çözülmesi gereken bazı konular var" ifadesini kullandı.





'SURİYE SINIRINDA ÇOK GÜÇLÜ BİR GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURDUK'





Karabağ'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir misyon üstlendiğini belirten Kalın, "Karabağ zaferinin bir başka boyutu var TSK açısından. TSK asli misyonuna geri döndü, 15 Temmuz Darbe girişimininden 2-3 ay sonra biz Suriye Zeytin Dalı Harekatını yaptık. Hem DEAŞ'a karşı, hem terör örgütlerine karşı Suriye sınırımızı güvence altına almak için son derece başarılı askeri operasyonlar yaptık. Toplam 3 tane yaptık. Bu tasviye hareketinden sonra TSK hastalıklarından kurtulduktan sonra, asıl görevlerinde çok daha etkin, yetkin bir güç haline geldi. Bunun ilk testini Suriye'de gördük. Suriye sınırında çok güçlü bir güvenlik koridoru oluşturduk" diye konuştu.