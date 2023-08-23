Samanyolu Haber /Gündem / İç yazışmalar skandalı ortaya çıkardı /23 Ağustos 2023 22:41

İç yazışmalar skandalı ortaya çıkardı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında Tunceli İl Özel İdaresi'nin, Kızılay’dan Adıyaman’da arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 7 adet jeneratör aldığı ancak jeneratörlerin deprem bölgesine kullanılmayarak kendi depolarında saklandığı, bir jeneratörün ise kayıp olduğu öğrenildi.

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Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında depremzedelerin en büyük ihtiyaçlarından biri jeneratör olmuştu.

Kızılay'ın bazı şubeleri de deprem bölgelerindeki jeneratör ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar başlatmıştı.

Tunceli İl Özel İdaresi’nin, Adıyaman'da kullanılmak amacıyla aldığı 7 adet jeneratörün Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarında kullanmadığı kendi depolarında sakladığı ortaya çıktı.

Kurum içerisinde yapılan iç yazışmalara göre Adıyaman'dan alınan 7 adet jeneratörden birinin ise akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.



6 AY DEPODA KAYIT SAKLANMIŞ

Tunceli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürü Kubilay Odak imzasıyla Genel sekterlik makamına gönderilen yazıda jeneratörlerin altı aydır kayıt dışı muhafaza edildiğine dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı;

*Ülkemizde meydana gelen deprem afeti nedeni ile kurumumuzca Adıyaman ilinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında görevlendirilmiş olan makine parkımıza kayıtlı damperli kamyonlardan 62 AAE 636 plaka nolu araç ile 14.02.2023 tarihinde 2 adet LUTİAN marka jeneratör ve 62 AP 247 plaka nolu araç ile 16.02.2023 tarihinde 5 adet LUTİAN marka jeneratör Genel Sekreterimiz tarafından Adıyaman İlinden gönderilmiş olup 5 adet jeneratörden 4 adeti kurumumuza getirilmiş olup 1 adeti kurumumuza getirilmemiştir.

*Kurumumuza getirilen toplamda 6 adet LUTİAN marka jeneratör Genel Sekreterimizin talimatı ile Kurumumuz demirbaş ambarında muhafaza edilmiştir.

*Müdürlüğümüz ambarında yaklaşık olarak 6 aydır kayıt dışı muhafaza edilen jeneratörlerin niçin gönderildiğini bilmediğimizden herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Müdürlüğüme bağlı bulunan demirbaş ambarında kayıt dışı olarak tutulmaya çalışılan jeneratörlerin kime yada kimlere verilecekse tarafınızca ambardan çıkartılarak gönderilmesi hususunda. Gereğini arz ederim.
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