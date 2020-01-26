Samanyolu Haber /Gündem / İflas eden havayolu şirketi tasfiye ediliyor /26 Ocak 2020 15:38

İflas eden havayolu şirketi tasfiye ediliyor

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olarak kurulan ancak iflas eden Borajet'in tasfiyesi için icra dairesinden alacaklılara çağrı yapıldı.

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2010 yılından bu yana uçuş faaliyeti gösteren Borajet Havayolları, geçen yılın son günlerinde ABD’de yaşamını sürdüren iş adamı Yalçın Ayaslı tarafından SBK Holding’e satılmıştı.

Borajet'in iflasının ardından adli süreç devam ediyor. Borajet'in iflasının ardından alacaklı ve borçluları ilgilendiren bir sürece girildi.

Airporthaber'in haberine göre Bakırköy 1'inci İcra Dairesi, Borajet Havacılık Taşımacılık Uçak Bakım Onarım ve Ticaret A.Ş'den özellikle alacağı bulunanları ilgilendiren bir duyuru yayınladı.

7 Kasım 2019'da resmen iflası açıklanan Borajet'ten alacağı bulunanların 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 15:00'da Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü'nde yapılacak ilk toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin söz konusu toplantıda hazır bulunmaya haklarının olduğunu açıklandı.
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