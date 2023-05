IFLC heyecanı başlıyor

Bir araya geldikleri ilk günden itibaren kalıcı dostluklar kuran çocukların festival hakkındaki düşünceleri dikkat çekici. IFLC’nin evrensel barış adına önemini vurgulayan gençler, farklı dil ve kültürlerden insanlar tanımalarını, onlarla kalıcı arkadaşlıklar kurabilmelerini festivale borçlu olduklarının altını çiziyor.







Yerel dil finalistlerinden Tanzanyalı Hassan’nın IFLC hakkındaki düşünceleri ise şöyle: “IFLC, çok ilginç bir organizasyon. Çok hoşuma gidiyor. Çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Müzik sayesinde farklı kültürleri ve insanları tanımamızı sağlıyorlar.”









Farklı kıtalardan onlarca çocuk, IFLC heyecanına ortak olmak için Almanya’da bir araya geldi. Etkinlikler çerçevesinde öğrenciler öncelikle 2 Haziran’da Almanya’nın Geseke şehrinde yerel diller için düzenlenecek olan ‘Colors of Voices Şarkı Yarışması’nın finalinde yarışacak.Genç yetenekler 3 Haziran’da yine Geseke’de ‘Colors of Voices Türkçe Şarkı Yarışması için düzenlenecek final gecesinde yarışacak.Şarkı yarışmalarının ardından 10 Haziran Cumartesi günü ise Frankfurt’ta ‘The Most Beautiful Story (En Güzel Hikaye) Müzikali sahnelenecek. Tarihin hangi zaman diliminden olduğu kesin olmayan, çok çocuklu bir ailenin mutlu günlerinde başlayan hikâye, zamanla kardeşlerin arasının açılması ve birbirine düşmanlık yapabilecek kadar uzaklaşmaları neticesinde gelişen olayların anlatılacağı müzikal bu yılın ekim ayında ABD’nin New York ve Los Angeles şehirleriyle Kanada Toronto’da da seyirciyle buluşacak.Şarkı yarışmalarının 23 finalisti ile farklı ülkelerden 48 dansçı sanat yönetmenlerinin ve mentörlerinin gözetiminde hummalı bir çalışma içinde. Provalara ara verildiğinde farklı etkinliklerle Almanya’nın tarihi ve turistlik bölgelerini gezen öğrenciler için akşamları ise ayrı programlar düzenleniyor. Almanya’da yaşayan Türk aileler öğrencileri akşam yemeklerinde misafir ediyor. Festival sayesinde dünyayı ve farklı kültürleri tanıma fırsatı yakalayan çocuklar, olimpiyatların evrensel barışa katkı sağladığına inanıyor.Fransa’dan yarışmaya katılan Sana, IFLC’nin önemini şu ifadesiyle vurguluyor: “Dil, arkadaşlığa engel değil.”Almanya’ya gelebilmek için 2 yıldır dua dua yalvaran Fatima, ülkesi Kazakistan’ı bu yılki finalde Türkçe şarkı söyleyerek temsil edecek.Festivalden, geçen yıl yarışan arkadaşı Maisa sayesinde haberdar olan Fransız Sana (14), IFLC’nin atmosferinden çok etkilendiğini söyledi. Almanya’daki finale kaldığında aynı havayı yeniden soluyacağı için çok heyecanlandığını belirten Sana, “Bu ortamda yeni arkadaşlar edineceğimi biliyordum. Ancak bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Bu ortama bayılıyorum. Dil, arkadaş olmak için bir engel değil.” dedi.Raulo (16) ise Türkçe finalde Sezen Aksu’nun ‘Şarkı Söylemek Lazım’ parçasını seslendirecek. Sosyal medya paylaşım sitelerinden Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla IFLC temsilcilerinin dikkatini çeken ve davet alan Raulo, ülkesi Fransa’yı Türkçe finalinde temsil edecek. Ülkesindeki Türkçe yarışmasını kazanmayı beklemediğini ifade eden Raulo, “Yarışmadan önce hiç Türkçe şarkı bilmiyordum. Türkçe şarkıları bu yarışmayla tanıdım. Artık, Türkçe şarkı dinliyorum ve tanıdıklarıma da tavsiye ediyorum.” diye konuştu.Türkçe şarkı yarışmasının bir diğer finalisti Kazakistan’dan Fatima (14). Sertab Erener’in “Söz Bitti” şarkısıyla yarışacak. İki yıl önceki elemeleri geçememiş, ancak yılmamış. İki yıldır finallere kalmak için çabaladığını anlatan Fatima, bunun için dilinden de duayı eksik etmemiş. Almanya’daki finallere katılacağı söylendiğinde ağladığını, kalbinin ise heyecandan duracak gibi olduğunu anlatan Fatima, o anı saniye saniye hatırlıyor: “17 Mart 2023’te, saat 10.53’te aradılar. Almanya’daki finale gidiyorsun dediler. Dualarım kabul oldu. Geçtiğimi öğrenince mutluluktan ağladım. Annem ve babam da çok mutlu oldu. Akrabalarımız evimize gelip beni tebrik etti.”