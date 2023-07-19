Samanyolu Haber /Gündem / IFLC sahnesinden Walt Disney Stüdyoları'na uzanan başarı /19 Temmuz 2023 15:41

IFLC sahnesinden Walt Disney Stüdyoları'na uzanan başarı

Papua Yeni Gine'nin gözde okullarından biri olan PNG Paradise Koleji'nin başarılı öğrencisi Divine Salem, ülkesinde ve Yeni Zelanda'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Divine Salem ayrıca Walt Disney'den de davet aldı.

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Genç yetenek Divine Salem, Papua Yeni Gine resmi makamlarının programlarına milli marş okumaya davet edilmesi ve Walt Disney Stüdyoları'nın Moana karakteri için düzenlediği seçmelere katılmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.  

Geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen "Seslerin Renkleri" şarkı yarışmasında Papua Yeni Gine'yi başarıyla temsil eden Divine, olağanüstü vokal yeteneği ve sahne performansıyla izleyicileri büyülemişti. Yarışmada elde ettiği başarı, Divine’ın uluslararası alanda tanınmasını sağladı ve Papua Yeni Gine'nin müzik sahnesinde gurur kaynağı haline geldi. 

Bununla birlikte, Walt Disney Stüdyoları'nın ünlü animasyonal filmi Moana için düzenlediği seçmelere davet edilen Divine, yeteneğiyle büyük bir ilgi topluyor. Moana karakteri, Güney Pasifik kültürünü yansıtan bir karakter olarak biliniyor ve Divine'ın bu seçmelere katılması, uluslararası sinema dünyasında da adını duyurabileceği bir fırsat sunuyor.  

IFLC'nin 2022'de sahnelediği "Işığın Yükselişi" adlı müzikalde rol alarak Almanya ve ABD'de ülkesini temsil eden Divine, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle izleyicileri büyülemişti. Divine’ın bu başarısı, Papua Yeni Gine'nin sanat ve kültür sahnesindeki yeteneklerine dikkat çekiyor ve ülkenin uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlıyor. Genç şarkıcının milli marş okuma davetleri ve Moana seçmelerindeki ilerlemesi, kariyerinin geleceği hakkında heyecan uyandırıyor.  



PNG Paradise Koleji'nin yetenekli öğrencisi Divine, Papua Yeni Gine'de ve Yeni Zelanda'da adından sıkça söz ettiriyor. Milli marş okuma davetleri, Moana karakteri seçmeleri ve uluslararası sahnedeki başarılarıyla Divine, ülkesinin gurur kaynağı haline gelmiş durumda. Müzik dünyasındaki yeteneği ve sahne performanslarıyla Divine, gelecekte daha da büyük başarılara imza atacağa benziyor.

Diğer yandan Paradise Koleji müzik öğretmeni Niko Bacsain, öğrencilerinde de bu vesile ile müziğe karşı bir ilgi oluşmaya başladığını söyledi. IFLC’nin sonbaharda ABD ve Kanada’da sahneye koyacağı “En Güzel Hikaye” adlı müzikalde bu sene Kailou Papua Yeni Gine’yi temsil edecek.
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