Kılıçdaroğlu'ndan 'sızdırılan toplantı' yorumu: Kabul edilemez!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li kurmayların online toplantısının sızdırılmasının yankıları sürüyor. CHP’nin kritik olağanüstü MYK toplantısının bir gündemi de CHP’li kurmayların online toplantısıydı.







Gazete Duvar'ın haberine göre CHP’nin kritik MYK toplantısında gündeme online toplantıya katılan isimler geldi. Bazı MYK üyeleri CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın görevden alınması gerektiğini belirterek Kılıçdaroğlu’ndan bunu talep etti. Bu iki ismin Meclis’te Kılıçdaroğlu’nu temsil ettiğini belirten kurmaylar kendilerinin istifasının birinci talep olarak dile getirilmesini istedi. CHP’li kurmaylar Özgür Özel’i kastederek “Sizi Meclis’te temsil eden ismin böyle bir işe girişmesi kabul edilemez, burada konuşulanları aktarmadığı ne malum, istifa etmeli" ifadelerini kullandı.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu videoyu “kabul edilemez” olarak nitelediği öğrenilirken kurmaylarından parti içi tartışmaların kamuoyu önünde yapılmamasını istediği belirtildi.







VAN VE HAKKARİ’YE YENİ İL BAŞKANI ATANDI

CHP MYK’nın olağanüstü toplanmasının nedeninin söz konusu video olmadığını belirtilen CHP’lilere göre toplantının ana gündemi yeni atamalar ve ekonomik olumsuz tabloya dair atılacak adımlar oldu.





Edinilen bilgiye göre görevden alınmaları nedeniyle tepki çeken il başkanlarının yerine MYK’da atamalar yapıldı. MYK’da ekonomiye dair yapacağı eylemleri ele alan partililer Van ve Hakkari’ye yeni il başkanı Diyarbakır Bağlar’a da yeni ilçe başkanı atandı.





‘İMAMOĞLU KANADI NEDEN SIZDIRMIŞ OLMASIN?’

CHP’li kurmayların aktarımına göre İmamoğlu’nun ve CHP’li isimlerin yer aldığı videodan genel merkez de yayınlanınca haberdar oldu. Videonun kırpılarak yayınlandığına dikkat çeken CHP’li kurmaylar İmamoğlu kanadından söz konusu videonun “bilinçli” yayınlandığını düşündüklerini ifade etti. Bir kurmay, “İmamoğlu kanadı neden sızdırmış olmasın? Bu bizim hoşumuza giden bir durum değil ki. Sabahtan bu yana gündemi belirleyenler onlar” ifadelerini kullandı.





'METODOLOJİK SORUNLAR VAR’

Değişim sürecinin bu tarz videolarla yapılamayacağını ifade eden bir CHP’li üst düzey yönetici, “Parti Meclisi üyesi belediye başkanından talimat alamaz” dedi.





İmamoğlu’nun toplantısına katılan isimleri “ekip bomba” olarak niteleyen CHP’li isim, “Bülent Tezcan, Tekin Bingöl gibi isimler CHP tabanının nefret objesi” diye konuştu.





Söz konusu açıklama ve toplantının parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirten kurmay, “Değişim sürecinde olan arkadaşların metodolojik sorunu var. Kılıçdaroğlu karşıtlığını ideolojik olarak besleyemediler ve kutuplaştırdılar. Buradan nasıl bir değişim çıkacak? CHP’nin tepki çeken son milletvekili listelerini hazırlayan bütün arkadaşlar orada” ifadelerini kullandı.





İmamoğlu’nun değişim talebini yadırgadığını ifade eden CHP’li isim, “Bu kadar temiz bir yola çıkış bu insanlarla yol yürümek. Bu arkadaşlarla yol yürünmez. Tertemiz birileriyle yola çıkması lazımdı” diye konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü:





"Toplantı yapılıyorsa yapılır normaldir fakat Muharrem İnce de aday olduğunda görevinden istifa etmişti. Bu isimlerin görevdeyken bunları yapmaları kabul edilemez.”





İMAMOĞLU DA DAVET EDİLDİ

Öte yandan CHP’de bir diğer kritik toplantı cumartesi günü belediye başkanlarıyla yapılacak. CHP Genel Merkezi’nde yapılacak toplantıya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dışında tüm belediye başkanları davet edildi. İmamoğlu’nun da aralarında olduğu büyükşehir belediye başkanlarının tamamının toplantıya katılımının beklendiği ifade edildi.





PM TOPLANTISI DA PAZAR GÜNÜ

CHP’de bir diğer kritik toplantı da pazar günü yapılacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Meclisi bir araya gelecek. Parti Meclisi’nin iki ayda bir toplandığını, son toplantının 47 gün önce yapıldığını belirten CHP’li kurmaylar söz konusu toplantının sızan video ile ilişkili olmadığını “Her ay toplanalım” talebi nedeniyle toplantının organize edildiğini söyledi.