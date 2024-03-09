Samanyolu Haber /Gündem / İftar menüleri cep yakıyor! /09 Mart 2024 14:17

İftar menüleri cep yakıyor!

Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kala bazı restoranlarda yapılan iftar menüsü hazırlıkları tamamlandı. Ramazan ayı için belirlenen menü fiyatları da belli oldu. Bu sene orucunu restoranlarda açmak isteyenler ise fiyatlardan yakınıyor. Geçen sene İstanbul'da en düşük kişi başı 250 lira arasında olan iftar menüleri bu yıl 500 liradan başlayıp 4 bin 500 liraya kadar çıkıyor.

SHABER3.COM

Pazartesi başlayacak olan Ramazan'da iftar menüleri için hazırlıklar başladı. Oteller ve restoranların iftar menüleri hazırlandı.

İstanbul'da iftar menü fiyatları ilçe ve restoranlara göre farklılık gösterirken iftariyelik, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerde geçen seneye oranla en az iki kat artış var.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre de şubatta en yüksek fiyat artışı yıllık yüzde 94,78 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti. İftariye tabağı, çorba, salata, ana yemek, tatlı ve içecek menüsünden oluşan en düşük iftar kişi başı 500 TL'den başlıyor. Geçen sene lüks bir yerde 1500 TL olan fiyatlar bu sene 4 bin 500 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Cumhuriyet.com'a konusan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl geçen yıla göre fiyatların yüzde 100 arttığını belirterek, kurumsal rezervasyonlarda düşüş beklediklerini fakat bireysel taleplerin yinede olacağını dile getirdi.

Müşteriler ise artan fiyatlardan şikayetçi. Birçoğu artık evde oruç açmanın daha uyguna geleceğini söylüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İftar menüleri cep yakıyor! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:49:41