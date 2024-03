Sadece bombalar değil artık açlık da Gazze’de öldürüyor

Açlık en fazla Gazze’nin kuzeyinde hissediliyor.



Bölge uzun süre gıda yardımı alamadı.



Bölgedeki iki hastanede en az 20 kişinin kötü beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.



Yaşamını yitirenlerin çoğu çocuk.



Gazze’nin güneyinde yardımların kuzeye kıyasla daha düzenli olmasına rağmen savunmasız çocuklara ulaşmadığına dair haberler geliyor.



Refah’daki Emirati Hastanesi’nde erken doğan 16 bebeğin yetersiz beslenmeye bağlı nedenlerle yaşamlarını yitirdiği bilidirildi. Bu açıklamayı hastanede üst düzey doktorlardan biri Associated Press haber ajansına yaptı.



Birleşmiş Milletler’in Ortadoğu şefi Adele Khodr da “Buarada korktuğumuz çocuk ölümleri” ifadelerini kullandı.



Gazze’de sağlık yetkililerinin verdiği can kaybı bilgileri de çocukların 7 Ekim’den bu yana karşılaştığı zorlukları ortaya koyuyor.



7 Ekim’den bu yana İsrail hava saldırıları ve kara harekatında yaklaşık 31 bin kişi yaşamını yitirdi. Bu oranın üçte ikisi kadın ve çocuklar.



Yetersiz beslenme nedeniyle ölüm genelde yavaş gerçekleşiyor. Önce çocuk ve yaşılıları vuruyor. Savaşın getirdiği diğer faktörler de ölümlerde etken olabiliyor.



Yetersiz beslenen anneler çocuklarını emzirmede zorluklar yaşıyor.



Yetersiz beslenme bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve bazen diğer hastalıklardan ölüme neden oluyor.



İsrail çoğunlukla gıda, su, ilaç ve diğer malzemelerin Gazze’ye girişini engelliyor.



İsrail sadece birkaç kamyon yardım malzemesinin güneyden bölgeye girişine izin veriyor.



Birleşmiş Milletler yetkilileri yardım konvoylarının genelde İsrail güçleri tarafından geri döndürüldüğünü belirtiyor.



İsrail, ABD ve uluslararası toplumun baskısı karşısında bu hafta Gazze’nin kuzeyine doğrudan yardım için geçişler açacağını ve denizden yardıma da izin vereceğini açıkladı.



Özellikle Gazze’nin kuzeyinde koşullar oldukça kötü.



Bölge aylardır İsrail kontrolü altında ve çoğu enkaz yığınına dönmüş durumda.



Bölgede hala yüzbinlerce Filistinli bulunuyor.



Et, süt, sebze, meyve bulmak nerdeyse imkansız. Ayakta kalan az sayıdaki markette de fiyatlar oldukça pahalı. İnsanlar marketlerden çikolata alıyor ve parçalarını satıyor.



İki oğlu ve onların çocuklarıyla Gazze’nin kuzeyinde yaşam savaşı veren 70 yaşındaki Fatima Shaheen, “Bir parça ekmek için ölüyoruz” ifadesini kullanıyor.



Qamar Ahmed de 18 aylık kızının pişirilmiş bahçe atıkları yediğini, kızının yaşına göre gıda olmadığını kaydediyor.



Ahmed’in 70 yaşındaki babası da kendi yemeğini Ahmed’in oğluna yemesi için veriyor. Ahmed babasını yemek yemeye zorladıklarını ama reddettiğini kaydediyor.