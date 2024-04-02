İftar Zamanı'nı kaçırmayın! Sizi de bekliyoruz...

MCEU TV İftar Zamanı'nda bugünkü konuklar İş İnsanı Mustafa Fidan ve HRD (Human Rights Defenders) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Demir olacak.
Metin Haboğlu konuğu İş İnsanı Mustafa Fidan ile;
- Hocaefendi ve Hizmet ile tanışma hikayesini
- Muavenetin önemi ve kazandırdıkları üzerine konuşacak.
HRD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Demir ile;
- Hak ve hukuk mücadelesi veren derneğin yaptığı çalışmaları,
- “Yalçınkaya Kararı”nın önemi ve etkileri ele alınacak.
Farklı coğrafyalardan yapılacak bağlantıların yanı sıra Metin Haboğlu'nun sürpriz eserleri programa renk katacak.