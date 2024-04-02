Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nı kaçırmayın! Sizi de bekliyoruz... /02 Nisan 2024 16:45

İftar Zamanı'nı kaçırmayın! Sizi de bekliyoruz...

Metin Haboğlu'nun sunduğu İftar Zamanı, Türkiye saati ile 17:45'te MCEU TV'de canlı yayında olacak.

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MCEU TV İftar Zamanı'nda bugünkü konuklar İş İnsanı Mustafa Fidan ve HRD (Human Rights Defenders)  Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Demir olacak. 

Metin Haboğlu konuğu İş İnsanı Mustafa Fidan ile;

- Hocaefendi ve Hizmet ile tanışma hikayesini
- Muavenetin önemi ve kazandırdıkları üzerine konuşacak.  

 HRD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Demir ile;

- Hak ve hukuk mücadelesi veren derneğin yaptığı çalışmaları, 
- “Yalçınkaya Kararı”nın önemi ve etkileri ele alınacak. 

Farklı coğrafyalardan yapılacak bağlantıların yanı sıra Metin Haboğlu'nun sürpriz eserleri programa renk katacak.




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