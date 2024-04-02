Olağanüstü toplanan AKP'den kulis: 'Yönetimde ciddi bir değişiklik yaşanacak'

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için pazar günü sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 35, AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, YRP 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Büyükşehirde CHP 14, AKP 12, DEM Parti 3, YRP 1 belediye başkanlığı kazandı.







AKP 2001'DEN BERİ İLK KEZ BİRİNCİ PARTİ DEĞİL

AKP kurulduğu 2001 yılından bu yana girdiği 18 seçimde ilk kez, birinci parti olamadı.





14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AKP ise oy oranında ilk kez 2. sıraya geriledi.





AKP'nin 2019 seçimlerine göre, hem kazandığı belediye sayısı, hem de oy oranı düştü.





31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türkiye genelinde 16 milyon 339 bin oy alan AKP yüzde 35,48'de kaldı. 2019'da 20 milyon 584 bin oyla yüzde 44,5 orana ulaşılmıştı.





5 yıl önce 15'i büyükşehir 39 belediye kazanan AKP, 31 Mart'ta 12'si büyükşehir 24 ilde yarışı önde tamamlayabildi. Oy oranı yüzde 9, kazandığı belediye sayısı da 15 azaldı.





OLAĞANÜSTÜ MYK TOPLANTISI

Halktv.com'un haberine göre seçim sonuçlarının ardından AKP MYK olağanüstü toplantı kararı aldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan toplantıda 31 Mart'taki yerel seçim sonuçları masada...





'PARTİ YÖNETİMİNDE CİDDİ DEĞİŞİKLİK OLACAK' İDDİASI



Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yerel seçimde alınan kötü sonuç AKP’de bir yönetim değişikliğini de gündeme taşıdı. Kulislere göre partide ciddi bir yönetim değişikliğinin yaşanacağı ileri sürülüyor.





AKP, TEŞKİLATLARDAN SEÇİM RAPORU İSTEYECEK

AKP'de öncelikle seçimlerin hasar tespitine yönelik bir çalışma yapılacak. Hayat pahalılığı, emeklilerin durumu ve yanlış aday tercihleri AKP’nin seçimi kaybetmesinde ana nedenler olarak görülüyor. Ancak sandığa gitmeyen 13 milyondan fazla seçmenin büyük bölümünün başka partiye de oy vermek istemediği için tepki olarak sandığa gitmeyen AKP seçmeni olduğu değerlendirmesi üzerinde duruluyor. AKP, teşkilatlardan ve milletvekillerinden de seçim raporu isteyecek.





DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK: AKP KONGRE KARARI MI ALACAK?



Erdoğan’ın balkon konuşmasında partide değişimin yakında olacağı mesajını verdiği iddia ediliyor. AKP’nin bu yılın sonuna kadar olağan kongresini yapması bekleniyor. Kongreden ‘Yenilenmiş’ olarak çıkmak isteyen Erdoğan’ın hem MKYK’de hem de MYK’de köklü değişiklikler yapmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.





ERDOĞAN BALKON KONUŞMASINDA NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ardından balkon konuşmasında "İstediğimiz sonucu alamadık" demişti. Erdoğan, seçim sonuçlarını masaya yatırıp gerekli müdahaleleri yapacaklarını vurgulamıştı.