Samanyolu Haber /Ekonomi / IKEA'dan ezber bozan karar! /14 Ekim 2020 14:48

IKEA'dan ezber bozan karar!

Dünyanın en büyük mobilya şirketi olan IKEA eski mobilyaları geri alacak. Mobilyaların değerinin yarısı kadar alışveriş kuponu verecek.

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İsveçli mobilya ve mağazacılık devi IKEA, şirketin en çok satan raf ünitelerinden olan Billy isimli ürün ile birlikte bazı mobilyalar geri verilebilecek. 

Artık istenmeyen ve geri alınacağı açıklanan ürünler için değerinin yüzde 50'si kadar kupon verilecek ve bu kuponlar mağazalarda harcanabilecek.

İsveç merkezli şirketken yapılan açıklamada "ölçüsüz tüketime karşı" bir tavır sergilemek için böyle bir projeye başlandığı kaydedildi.

BBC Türkçe'nin  haberine göre, uluslararası çapta uygulamaya konulacak girişimde, mobilyaların geri alma değerleri, yıpranmışlıkları ile orantılı olarak belirlenecek.

"ESKİ MOBİLYANI GETİR" PROJESİ 27 ÜLKEDE UYGULANACAK

Çiziği olmayan yeni ürünler için, satış fiyatının yüzde 50'si oranında kupon verilecek. Birçok çiziği olan ürünlere ise yüzde 30'a kadar kupon alınabilecek. 

27 ülkede hayata geçirilecek proje, üzerinde döşeme bulunmayan, raf üniteleri, sandalyeler, ayaklıklar ve yemek masası gibi ürünleri kapsayacak.

IKEA iade edilen ürünleri geri dönüşüme yollayacak.

Şirket, tüm mağazalarında, mobilyaların yeniden satışının yapıldığı, kullanılmış veya tamir edilmiş mobilya satışı yapılan alanlar oluşturmaya hazırlanıyor.

1948 yılında ilk koleksiyonunu sunan şirketin, bazı nostaljik ürünleri yüksek miktarlara el değiştirebiliyor. 

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