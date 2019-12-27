Samanyolu Haber /Gündem / İki bakan yardımcısı daha! /27 Aralık 2019 12:10

İki bakan yardımcısı daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile iki bakan yardımcısı daha tayin edilirken, Belçika ve Madagaskar büyükelçileri kızağa çekildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca görevinden alındı. 

Bakan yardımcılıklarına Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığı’na da Hasan Suver getirildi. 

GÜVEN HASTANELERİ YÖNETİMİNDEN SAĞLIK BAKAN YARDIMCILIĞI'NA

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliği’ne Güven Hastaneleri’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Nüket Küçükel Ezberci atandı. 

Rekabet Kurulu Üyeliği’ne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen’in atamaları yapıldı.

İKİ BÜYÜKELÇİ KIZAĞA ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Belçika Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile Madagaskar Büyükelçisi Metin Hüsrev Ünler merkeze alındı.

Belçika Büyükelçiliği’ne, Bulgaristan Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Madagaskar Büyükelçiliği’ne Kosta Rika Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı tayin edildi. 

Bulgaristan Büyükelçiliği’ne de Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Aylin Sekizkök, Kosta Rika Büyükelçiliği’ne ise Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Fatma Pihava Ünlü getirildi.


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