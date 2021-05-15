Samanyolu Haber /Sağlık / İki doz arası 12 hafta ara, daha fazla antikor üretiyor /15 Mayıs 2021 22:29

İki doz arası 12 hafta ara, daha fazla antikor üretiyor

İngiltere'de Birmingham Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada Pfizer/BioNtech aşısının iki dozunu 12 hafta arayla olan 80 yaş üstü kişilerin, 3 hafta arayla olanlara göre 3,5 kat daha fazla Covid-19 antikoru ürettiği tespit edildi.

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Euronews'te yer alan habere göre Cuma günü yayımlanan araştırmada 80 yaş üstünde 175 kişiye 3 veya 12 hafta aralıklarla Covid-19 aşısı yapıldı. Daha uzun süre bekleyen hastaların vücutları, ikinci doz aşı sonrasında daha fazla antikor üretti.

Araştırmacılar, 12 hafta aralıkla yapılan aşılamada Covid-19'a karşı bağışıklığın daha uzun süre devam edebileceği ihtimalinin bulunduğunu ancak bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini açıkladı.

İki doz arasında 12 hafta bekleme kararı, ilk defa zaruretten ortaya çıkmıştı. İngiltere, aşının sınırlı sayıda bulunduğu aralık ayında daha fazla kişiye ilk dozun ulaştırılabilmesi için iki doz arasındaki sürenin 12 haftaya çıkarılmasına izin vermişti.
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