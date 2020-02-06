Samanyolu Haber /Gündem / İki pilot hakkında gözaltı kararı /06 Şubat 2020 13:50

İki pilot hakkında gözaltı kararı

Sabiha Gökçen Havalimanın'da 3 kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin yaralandığı kazaya dair açılan soruşturmada iki pilot hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriye Başsavcılığı tarafından dün meydana gelen uçak kazasına dair açılan soruşturmada hastanede tedavi gören iki pilot hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polisin pilotları mevcutlu olarak getirmek üzere hastanede beklediği belirtildi.

Dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen iniş esnasında pistten çıkan ve üç parçaya bölünen Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaptan pilotunun Türk, yardımcı pilotun da Hollanda uyruklu olduğu öğrenildi.
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