İki pilot hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriye Başsavcılığı tarafından dün meydana gelen uçak kazasına dair açılan soruşturmada hastanede tedavi gören iki pilot hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.







Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polisin pilotları mevcutlu olarak getirmek üzere hastanede beklediği belirtildi.





Dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen iniş esnasında pistten çıkan ve üç parçaya bölünen Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaptan pilotunun Türk, yardımcı pilotun da Hollanda uyruklu olduğu öğrenildi.