Samanyolu Haber /Ekonomi / İkinci dalga en çok esnafa darbe vuracak /11 Ekim 2020 13:52

İkinci dalga en çok esnafa darbe vuracak

Covid-19 salgını tüm dünyada ekonomik ve sosyal hayatı etkilemeye devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış ise ikinci dalga endişesini daha görünür kılmaya başladı.

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Türkiye'de geleneksel esnafın nabzını tutan Esnaf Barometresi Raporu Eylül 2020 dönemi sonuçları açıklandı. 

Rapora göre bakkal, büfe, küçük market ve şarküteri gibi küçük esnaf, salgında ikinci dalga korkusunu her geçen gün daha fazla hissetmeye başladı. 

Covid-19 salgınının uzun bir süre daha devam edeceği inancı ve ekonomiye yönelik beklentiler bu düşüşte etkili oldu. Güven Endeksi, bir önceki yıla göre, 5,6 puan azalarak 14,8’e indi. Ticaret Endeksi, 8,2 puan düşüşle 21,6 olarak gerçekleşti.

Politika Endeksi bir önceki döneme göre 2,3 puanlık düşüşle 32,3 oldu. Merkezi yönetimin sağladığı hizmet ve politikalar esnafın yüzde 38'inde destek gördü. Ekonomik alanda alınan tedbirler ise yüzde 24 oranında yeterli görüldü.

Covid-19 salgınında endişeli esnaf oranı yüzde 72'ye ulaşarak salgının yoğun yaşandığı dönemdeki seviyeye yükseldi.
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