İkinci elde fiyatlar, sıfır otomobilin üzerine çıktı!

İkinci el, sıfırdan daha pahalı

6 ayda yüzde 45 zam geldi





Karar gazetesinden Ali Yıldırım'ın haberine göre; otomobil satışları son dönemde rekor üzerine rekor yazarken, bunun büyük bir bölümü tamamen yatırım amaçlı oluyor. Özellikle son dönemde yaşanan kur şokları ve demode vergi sistemiyle birlikte yeni bir otomobile ulaşmak artık hayalden de öteye geçemezken, bugün 1 milyon liraya sahip olan bir kişinin alacağı modeller oldukça sınırlı.Artık otomatik vitesli araçlara talebin artması, bu aralığı veya seçeneği oldukça minimuma düşürüyor. Daha bir sene öncesine kadar 1 milyonu olan lüks segmente göz kırpabilirken, bugün en fazla alına bilen model Renault Megane ve Fiat Egea’dan öteye geçemiyor. C’nin üstü ve C-SUV modeller sadece hayal oldu.Bu süreçte tedarik sağlayabilen en büyük pastayı alırken eskiden rengine şanzımanına hatta motor tipine bile bakan tüketici önüne ne gelirse onunla yetiniyor. Yüksek enflasyon ve kur ekseninde sürekliği değişim gösteren fiyatlar karşısında tüketici elinde parayı dövize çevirmek yerine yeni bir ürünle yatırımını devam ettirmek isterken, gerçek alıcı sadece bakmakla yetiniyor.Görünen tabloda yok satan otomobil pazarı artık yönünü artık son tüketiciye doğru çevirmesiyle birlikte bir dönemin daha sonuna geliniyor. Özellikle bu süreçte bayilerin otomobil satmakta çok iştahlı olmadıkları görülürken, alınan komisyonlar ve takasa araç şartı elinde hiçbir şeyi olmayan tüketicileri zorluyor.Yılsonuna doğru bu krizin ortadan kalkacağını düşünülürken, sıfır araca nazaran ikinci elde de fiyatlar 1-2 yaş düşük olmasına rağmen sıfırın fiyatının üzerine rahatlıkla çıkıyor.Bayram sonrasında dengenin biraz daha yerine oturacağını aktaran ve isim vermek istemeyen sektör temsilcileri "İkinci eldeki balon fiyatlar da böylece yerine oturmuş olacak. Bugün bakıldığında sektörde birçok ikinci el araç satan esnaf ve kurumsal markalar var. Sıfır fiyata endekslediğimizde çıldırmış durumdalar.Sıfır fiyatı 1 milyon lira olan bir otomobilin ikinci eldeki fiyatı 1.5 milyon liraya kadar çıkıyor. Hatta aynı modelin 2-3 yaşındaki eski nesil versiyonu bile sıfır fiyatının üzerinde. Buna biz elimizden geldiği kadar önlem almaya çalışsak da nafile. Asıl iş bayiler de ve ticaret bakanlığının sıcak takibinde yatıyor. Her ne kadar müşteri bile ekstra para teklif etse de buna imkan veren satış temsilcileri markalarımıza büyük zararlar veriyor" dedi.Kurdaki artışla birlikte otomobil fiyatları da değişim gösteriyor. Buna demode vergi sistemi de eklenince ucuz otomobil almak artık sadece hayal ürünü oluyor. Yüksek enflasyon yüksek kur döneminde ipin ucu iyice kopunca 1 milyon lira altındaki modellere bile yüzde 45’e varan zam geldi.Ocak ayında Style otomatik Hyundai Bayon, 466 bin 903 liradan 845 bin liraya çıktı. 370 bin lira olan Feel otomatik Kia Picanto ise 662 bin lira oldu.Dizel otomatik Fiat Egea Lounge Ocak ayından bu yana yüzde 23 zamlandı. 727 bin lira olan modelin fiyatı 1 milyon liraya merdiven dayadı.