İşte, Sinan Ateş suikastının “keşifçisi” Suat Kurt'un kabarık sabıkası

Gazeteci İsmail Saymaz, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde “keşifçi” olarak rol oynayan Suat Kurt’un sabıka kaydını köşesine taşıdı.



Öte yandan Çep ile tetikçi Özyağcı ve keşifçi Kurt'un Maltepe Cezaevi'nde tanıştıklarını düşündüğünü belirten Saymaz, “Cinayeti planlamak, özel harekatçıları eskort olarak kullanmak, katili aylarca Ankara'da saklamak, depremi fırsat bilip Yunanistan'a kaçırtmak Çep'in boyunu aşar. Ateş'in azmettiricisi Çep değil, Çep'e suikast ihalesini verenlerdir” öngörüsünü dile getirdi. Tutuklu 21 kişi arasında azmettiricinin bulunmadığı görüşünü ifade eden Saymaz, “Şu halde Ateş suikasti, bir katilin azmettirdiği, bir gaspçının keşfini yaptığı, bir kapkaççının tetiği çektiği basit bir cinayete dönüştürülüp kapatılabilir” dedi.



Saymaz, bugün yayımlanan yazısında cinayet öncesinde dört gün boyunca keşif yaptığı bilinen Suat Kurt’un sabıka kaydına dair şu bilgileri verdi:



Gebze'de 20 Nisan 2011'de Animal Kavşağı'nda yapılan trafik kontrolü sırasında Kurt ve arkadaşı durduruldu. Kurt'un üzerinden altı adet beyaz kağıda sarılı esrar bulundu. İki kişide toplam 9.9 gram uyuşturucu çıktı. Kurt'a uyuşturucu madde kullanmaktan 10 ay hapis verildi. Bu ceza 6 bin TL'ye çevrildi. Bu birinci sabıkası.



İkincisi… Gebze'de, 12 Nisan 2012'de 17 yaşındaki T.A. okuldan çıkmış eve doğru yürürken önünü Kurt kesti. Kurt, “Seninle yürüyelim, kitap vereceğim” dedi. Yürüdükleri sırada Kurt, “Saat kaç?” diye sordu. T.A. telefonunu çıkardı. Kurt, bıçak gösterip telefonu aldı. T.A., ifadesinde “Şahıs bıçağı çıkararak, telefonu istedi. Büyük olduğu için korktum ve verdim. O da koşup uzaklaştı” dedi. Kurt, bıçak göstermediğini, paraya ihtiyacı olduğu için “Şarj edeceğim” bahanesiyle alıp sattığını savundu. Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak 2013'te kararını açıkladı. Kurt'a yağma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Bu ceza kesinleşti. Ne var ki Kurt, bir daha tutuklanmadı!