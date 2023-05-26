Rekabetçi otoriter yönetimlerde seçimler





Siyaset bilimcilerin Türkiye’yi "rekabetçi otoriter devlet" olarak nitelendirdiklerini hatırlatan DRI Direktörü Meyer-Resende, bu tür rejimlerin özelliklerini, "Lider ve partisi, doğrudan ya da dolaylı olarak, devletin tüm gücünü ve çoğu zaman yolsuzluk yoluyla ekonominin büyük bir bölümünü, kontrol eder. Ama aynı zamanda, rekabetçi seçimler de yapılır" ifadeleriyle tanımladı.

AKP siyasi rekabete "meşruiyet" için mi alan tanıyor?





Oluşturulan algı gerçekleri gölgeliyor mu?

14 Mayıs seçimlerinden sonra uluslararası basında yer alan haberlerin de Erdoğan’ın meşruiyet arayışına paha biçilmez bir katkı sağladığının altını çizen DRI Direktörü Meyer- Resende, haberlerde Erdoğan’a "müthiş bir kampanyacı" olarak yer verildiğine, AKP’nin hala "gerçek ve geniş tabanlı desteğe sahip" bir parti olarak gösterildiğine dikkat çekti. Yine haberlerde muhalefetin "hayal kırıklığı oluşturacak kadar zayıf" olarak nitelendirildiğine, "Alevi olan ve Türklerin güvenmediği bir dini azınlığa mensup Kemal Kılıçdaroğlu yanlış bir adaydı" yorumlarının yer aldığına işaret eden Meyer-Resende, şunları kaydetti:

Muhalefetin açmazı





AGİT’e "cesaret" eleştirisi

Analizinde, "Yarışın heyecanına kapılmayın, yarışın düz, engebesiz bir arazide yapılmadığına odaklanın" mesajına vurgu yapan Meyer-Resende, AGİT’in 14 Mayıs seçimlerine ilişkin gözlemleri hakkında yaptığı açıklamada yer verilen eleştirileri hatırlattı.

"Toplumsal meşruiyet devşirilmesine izin vermemeliyiz"



