Samanyolu Haber /Dünya / İkincisi de teslim edildi /09 Mayıs 2022 21:51

İkincisi de teslim edildi

NATO üyeliği konusundaki tavrı sonrasında Rusya yönetiminin saldırısına maruz kalan Ukrayna'da Avrupa Briliği'ne katılım süreci ise ilerlemeye devam ediyor.

SHABER3.COM

Batı yanlısı politikaları ve NATO'ya üyelik talebiyle dikakt çeken Zelenski yönetimi Avrupa Birliği'ne (AB) katılma yolunda da ilerlemeye devam ediyor.

Evrensel'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği’ne katılımı kapsamında ikinci anketi de teslim ettiğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile videokonferans yoluyla görüşme yapan Zelenski, anketin ikinci bölümünün AB Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a iletildiğini belirtti. Zelenski, Leyen’le yaptığı görüşmede, “Bu cevapların da ekibimiz için küçük bir zafer olduğunu düşünüyorum. Avrupa Komisyonu'nun değerlendirmesini ve sonuçlarını bekliyoruz. Bu sonuçların olumlu olmasını istiyorum. Ve bu sonuçların sizin sayenizde daha hızlı sağlanmasını istiyorum” dedi.

HAZİRAN AYINDA KARAR VERİLECEK

Öte yandan Ursula von der Leyen, AB üyeliği konusunda ekiplerin hızlı şekilde çalışacağını ve Haziran ayına kadar karar verilmesinin planlandığını belirtti. Bunun üzerine Zelenski, “Rusya'nın topraklarımızın bir kısmını işgal etmesine karşı aktif olarak çalışan size, Charles Michel'e ve Avrupa Birliği'ne minnettarım” dedi.

AB'DEN REFORM ÇAĞRISI

Von der Leyen, Ukrayna'nın, savaş nedeniyle yaşanan yıkımın ardından yeniden inşası için yüz milyarlarca avro yatırım yapılacağını ancak bunun ülkedeki "reformlarla birlikte ilerlemesi" gerektiğini söyledi.
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