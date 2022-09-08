Samanyolu Haber /Dünya / İklim krizinde korkutan rapor: Aralarında Türkiye de var /08 Eylül 2022 16:08

İklim krizinde korkutan rapor: Aralarında Türkiye de var

Küresel ısınma dünyada hava sıcaklıklarının giderek artmasına yol açarken bilim insanları, Türkiye’nin de yer aldığı coğrafyayla ilgili endişe veren yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre gelecek yıllarda ciddi bir iklim krizinin etkisine girecek Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da benzeri görülmemiş sıcak hava dalgaları, kuraklık, toz fırtınaları, aşırı yağış gibi krizler yaşanacak.

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Dünyanın önde gelen araştırma kurumlarından Almanya merkezli Max Planck Ensititüsü ve Kıbrıs Enstitüsü'nün ortak araştırmasına göre, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu, yakın zamanda benzeri görülmemiş aşırı hava olaylarıyla sarsılacak.

Yayınlanan raporda, Türkiye dahil bölgedeki ülkelerin gelecek yıllarda sıcak hava dalgaları, kuraklık, toz fırtınaları, aşırı yağış gibi krizler yaşayacağına dikkat çekildi.

Bilim dergisi Reviews of Geophysics'de yayınlanan araştırmada, gereken önlemler derhal alınmazsa Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun çok ciddi bir iklim krizinin etkisi altına gireceği belirtildi. Bölgenin “iklim değişikliğinin merkezi” olarak tanımlandığı raporda, bölgede sıcaklık artış hızının küresel ortalamanın neredeyse iki katı olduğu vurgulandı.

SU VE GIDA KRİZİ YAŞANACAK
Bu yüzyılın sonuna kadar bölgede sıcaklıkların 5 dereceye kadar artacağı, özellikle yaz aylarında benzeri görülmemiş kavurucu sıcaklar yaşanacağı tahmin ediliyor. Rapora göre yağış miktarının da azalmasıyla bölge çok ciddi bir su ve gıda krizi yaşayacak, tüm ekonomik sektörler krizden etkilenecek, bölgede yaşayan 400 milyon kişi çok yıkıcı etkilerle karşı karşıya kalacak. Su seviyelerinin yükselmesiyle birçok yerde kıyı bölgeler ve tarım alanları yok olmanın eşiğine gelecek.

Raporda, iklim krizinin vuracağı ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Katar, Suriye ve Suudi Arabistan da yer aldı. Ayrıca siyasi krizlerin ve çatışmaların yaşandığı bölgede ülkelerin iklim kriziyle mücadele için bir araya gelmesinin zor olduğu da kaydedildi.
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