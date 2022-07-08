Samanyolu Haber /Gündem / İlaca yüzde 25 zam /08 Temmuz 2022 10:32

İlaca yüzde 25 zam

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi.

SHABER3.COM

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’a göre ilaçlara zam yapıldı.

Madde 2’ye eklenen geçici bir madde ile, beşeri tıbbi ürünlerine fiyatlandırılmasında kullanılan Türk lirası cincinden bir Euro değerinin, 2022 Temmuz’da yüzde 25 artırıldığı belirtildi.
Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, bu kararın, bugünden itibaren tüm ilaçların yüzde 25 zamlanması anlamına geldiğini söyledi.

Her 5 ilaçtan birinin bulunamaması nedeniyle tedavilerde ciddi ilaç yokluğu sorunu yaşanıyordu. Özcan, bu zam kararının ilaç yokluğu sorununu bir nebze de olsa rahatlatacağını belirtti.

ECZACILARIN KÂR ORANLARI ARTIRILDI
İlgili karar ile eczacı kârlarında da artışa gidildi.

Özcan, bunun bu artışın ilaç fiyatlarından bağımsız, teknik bir alt hesaplama olduğu bilgisini verdi.

Buna göre ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL’ye kadar olan kısmı için eczacı kârı yüzde 25’ten yüzde 28’e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16’dan yüzde 18’e ve  200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12’den yüzde 13’e çıkarıldı.
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