Samanyolu Haber /Gündem / İsrail İHA’ları Ege’de devriye gezecek /08 Temmuz 2022 10:29

İsrail İHA’ları Ege’de devriye gezecek

İsrail insansız hava araçları bugünden itibaren 6 ay süreyle Ege'de devriye gezecek

SHABER3.COM

İsrail insansız hava aracının bugünden itibaren 6 ay süreyle Ege’de devriye gezeceği açıklandı. Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı Frontex, Sahil Güvenlik yararına 6 milyon euro’ya kiralanan İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (IAI) HERON tipi drone’nun Ege’de devriye gezeceğini duyurdu.

İHA, Girit’teki askeri havaalanında bulunurken topladığı görüntüleri Yunan Sahil Güvenliği’ne Varşova’daki Frontex karargahının operasyon odalarına iletecek. İsrail İHA’sının özellikle Girit’in kuzey ve güneyini inceleyeceği de açıklandı.

Yunan basını, İsrail İHA’sının Türkiye’den İtalya’ya geçmeye çalışan göçmenlerin tespitinde de önemli role sahip olduğunu duyurdu. Aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılarının saptanmasında da İsrail uçağı görev yapabilecek.

Frontex başkanının Yunanistan’ı ziyareti vesilesiyle, Denizcilik Bakanlığı’ndan kaynaklar, Frontex’in ortak finansmanı ile LS’nin gelecekte alacağı tüm teknelere kamera kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. . Girişimin amacı, insan hakları ihlalleriyle ilgili şikayetlerin anında kontrol edilebilmesi için Yunan karasularında gerçekleştirilen operasyonları videoya kaydetmek olduğu belirtildi.
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