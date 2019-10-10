Samanyolu Haber /Gündem / İlginç hırsızlık... THY uçağında bankanın para desteleri çalındı /10 Ekim 2019 09:43

İlginç hırsızlık... THY uçağında bankanın para desteleri çalındı

Türk Hava Yolları'na ait bir uçakta inanılmaz bir hırsızlık vakası yaşandı. Özel bir bankanın para desteleri çalındı.

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İstanbul'dan THY'ye ait uçakla Ankara'ya götürülen özel bir bankaya ait banknotların bir kısmının uçaktan çalındığı belirtildi.

AirportHaber'in haberine göre İstanbul-Ankara seferini yapan uçağı bir bankaya ait yüklü miktarda banknot yüklendi.

Uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indiğinde banka yetkilileri tarafından teslim alınan banknotların bulunduğu kargo paketinden bir miktar para alındığı fark edildi.

İddiaya göre, para dolu kargodan iki deste içerisinde toplam 10 bin euroluk kısmın eksik olduğu tespit edildi.

Banknotların İstanbul Havalimanı'nda mı yoksa Esenboğa Havalimanı'nda mı çalındığının tespit edilemediği ancak olayla ilgili bazı çalışanların sorgulandığı kaydedildi.
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