Samanyolu Haber /Gündem / İlginç iddia: Abdullah Gül, Erdoğan'ı arayıp ondan sonraki aday olmak istediğini söyledi /14 Haziran 2024 17:22

İlginç iddia: Abdullah Gül, Erdoğan'ı arayıp ondan sonraki aday olmak istediğini söyledi

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün AKP’nin Erdoğan’dan sonraki adayı olmak istediği iddia edilmişti. AKP’li kaynaklar, “Parti kurabilir ama AK Parti’nin adayı olamaz” yorumunda bulundular.

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Ankara kulislerinde son günlerde; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni bir parti kuracağı iddiaları dolaşırken, şimdi yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Kulislerde; Gül’ün, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak, amacının dağınık partileri bir araya getirmek olduğu ve bu çerçevede yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu söylediği konuşuluyor.

İddiaya göre, DEVA Partisi’nin Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun liderlik ettiği partiler, tek bir çatı altında birleşmeyi planlıyor. Bu yeni oluşumun başına ise Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün geçeceği belirtiliyor. Yine iddiaya göre ise Gül ve yakın çevresinin, Erdoğan sonrası döneme yönelik pozisyon aldığı, Gül’ün yeni parti ve siyasete olumlu baktığı, hatta seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği ve bu düşüncesini de Erdoğan ile paylaştığı öne sürüldü.

“ADAYIMIZ OLAMAZ”
Meclis erken seçim kararı almazsa Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olamayacağı için Gül’ün AKP oylarına da talip olacak şekilde aday olmak istediği belirtiliyor.

Hatta Gül’ün, AKP’nin de adayı olmak istediği, bunu da yakın çevresine söylediği öne sürülüyor.

AKP kaynakları ise söz konusu iddiaları ciddiye almadıklarını dile getirdiler. Ekonomim’in konuştuğu kaynaklar, “Parti kurabilir ama AK Parti’nin adayı olamaz” yorumunda bulundular.
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