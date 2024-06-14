Samanyolu Haber /Gündem / ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında flaş gelişme! /14 Haziran 2024 17:58

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında flaş gelişme!

Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Eylem Tok ve Cihantimur Tok hakkındaki soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve Cihantimur Tok'un Türkiye'nin iade talebi kapsamında yakalandığını bildirdi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Tunç, süreci bakanlık olarak yakından takip ettiklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok, kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.

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