Samanyolu Haber /Gündem / İlginç mayın temizleme yöntemi /02 Nisan 2022 16:09

İlginç mayın temizleme yöntemi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 36. güne girilirken, savaş hattından gelen görüntüler gündem yaratmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Kiev/Borodyanka bölgesinde çekilen bir videoda, Ukraynalı askerlerin Rus birliklerinin bıraktığı tanksavar mayınları eller cepte şekilde tekmeleyerek temizledikleri anlar yer aldı.

İlginç mayın temizleme yöntemi

Barış müzakerelerinden somut adımlar çıkmamasıyla Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 36. günde de hız kesmeden devam ediyor. Savaş hattından gelen görüntülere her gün bir yenisi eklenirken, Ukrayna'nın Kiev/Borodyanka bölgesinde bugün çekilen bir video ise büyük ses getirdi.

ELİ CEBİNDE MAYINLARI TEKMELEDİ
Rusya ordusuna ait birliklerin bıraktığı tanksavar mayınlarını elleri cepte şekilde tekmeleyen Ukrayna askerinin temizlik anı kameraya anbean yansırken, videoyu izleyenlerin adeta yürekleri ağızlarına geldi.

2 ASKERİ HELİKOPTER PETROL DEPOSUNA SALDIRI DÜZENLEDİ
Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşında bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya'da Belgorod şehri valisi Viyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Gladkov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 2 askeri helikopterin Belgorod şehrindeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

SALDIRIDA CAN KAYBI YAŞANMADI
Vali Gladkov, çıkan yangında 2 depo çalışanının yaralandığını, ancak hayati tehlikelerinin olmadığını belirterek, "Alçak uçuş yaparak Rusya sahasına giren Ukrayna ordusuna ait 2 helikopter tarafından yakıt deposuna saldırı gerçekleştirildi. Can kaybı yaşanmadı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı en kısa sürede yangını söndürmeye çalışıyor. Vatandaşları tehdit eden bir durum yok" ifadelerini kullandı.
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