AKP’den istifa eden Ethem Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Erdoğan hayranı iş insanı Ethem Sancak, dün Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Türkiye’nin güvenliği ve NATO” sempozyumunda ki konuşmasında “Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik” sözleri nedeniyle, ihraç talebiyle AKP İstanbul İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.





İHRAÇ EDİLECEĞİNİ ANLAYCINA İSTİFA ETTİ

Twitter hesabından açıklama yapan Candaş Tolga Işık, Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun’un Sancak’ın istifa dilekçesini verdiğini söylediğini aktardı. Işık, “Az önce AKP İstanbul-Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun’la konuştum, ‘Ethem Sancak bugün partiden istifa ettiğine dair dilekçesini bize ulaştırdı. Evrak tarafımızdan işleme kondu’ dedi” ifadelerini kullandı.





SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

AKP eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Sancak, “Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik” sözlerine ilişkin “Hayır, hayır… Ben öyle bir şey demedim. AKP’yi iktidara halk getirdi” dedi.





“ERDOĞAN BOP’UN EŞ BAŞKANI, ABD DESTEĞİ İLE İKTİDARA GELDİK”

Ancak Gazete Duvar’ın yayınladığı ve Sancak’ın dün yapılan toplantıdaki ses kaydında net olarak, “Bu millet Tayyip Erdoğan’ı seçti. Tayyip Erdoğan, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıydı. Aslında Amerika’nın desteğiyle geldik iktidara” diyor.





TÜRKİYE’NİN NATO ÜYELİĞİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan, Aydınlık’ın Marmara Üniversitesi’nde gerçekleşen etkinlikle ilgili haberi sildiği görülürken, ihraç talebinin ve istifanın Erdoğan’ın bilgisi dahilinde olduğu öğrenildi. Erdoğan iş insanı Sancak’a önce BMC’yi sonra Tank Palet Fabrikası’nı vermişti. Sancak’ın BMC’deki hisseleri Tosyalı Holdinge devredilmişti. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek tarafından Rusya’ya gönderilen Sancak, burada Rus televizyonuna röportaj vermiş Türkiye’nin NATO üyeliğini eleştirmişti.



